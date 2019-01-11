СК расценил расследование структурами Ходорковского убийства журналистов в ЦАР как попытку оправдать просчеты
СК расценил расследование структурами Михаила Ходорковского убийства российских журналистов в ЦАР как попытку оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки. В расследовательском центре «Досье» выяснили, что за Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко следил сотрудник жандармерии ЦАР. Он был на связи с водителем журналистов и с человеком, работающим в компании Евгения Пригожина. Источник расследователей также утверждал, что водитель в прошлом тоже служил в жандармерии. В Следственном комитете с этими выводами не согласны.
Проект «Досье» не планирует публиковать дальнейшие материалы по гибели российских журналистов в Африке. Сейчас это не принесет желаемого результата, и нужно заниматься другим, — сказал в эфире «Эха Москвы» основатель проекта Михаил Ходорковский.
Он добавил, что российским органам придется публично отвечать на заявления от международных организаций.
Комментарии18
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novichok_ 11 января 2019 | 22:09
Зря этого иудушку Путин помиловал...
dataan 11 января 2019 | 22:17
Ну чего по сто раз одно и тоже перетирать. И так всем понятно что Ходор убийца.
wild_division 11 января 2019 | 22:25
dataan: Вонючка, надо писать поподробнее и расширено...только мол , всем вонючим портянкам, потливым ватникам, тупым дебилам и кремлевским лизоблюдам известно, что Ходорковский убийца.
Понял?
prostovanya 11 января 2019 | 22:31
wild_division: Да не известно, а велено так думать и писать.
victor_xy 11 января 2019 | 22:42
// СК расценил...// - чё за куйня, что за детский лепет? - весь народ России уже давно ждёт от СК доклада: "Ходор сидит пожизненно за многочисленные убийства!", - доложил народу России СК! - вот так надо!
dataan 11 января 2019 | 22:42
wild_division:
Бу-а-а-га-га :))))))))))))))))))))
А Ходор - убийца, Ты, понял? :))))))))))))))))))
wild_division 11 января 2019 | 22:49
dataan: lin_sya
11 января 2019 | 12:34 (в комментариях к: [Блог] simonyan 11.01.2019 10:02)
wild_division: "... Но раком я люблю все таки больше, да еще и в пуле. М. Симонян."
А тебе не дали! Бу-а-га-га...
============
Ленок, ты, что ли?
Тебя сегодня точно забуагагачили по самое нихачу.
Ты давай там не шали))))
tant14 11 января 2019 | 22:26
dataan: Такой бред даже СК постеснялся сказать.
Но тебе чего стесняться, ты же уже давно обосрался и весь в дерьме ходишь.
А Расследование, которое провели люди Ходорковсктгт высокопрофессионально и показывает, что убийство спланировали и организоввали кремлины и исполнено оно руками пригожинских наемников-вагнеровцев.
Организаторы и руководители известны поименно.
Выезжать из России им теперь опасно.
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"та версия, которую сначала спроецировала власть и продолжает проецировать силами "Федерального агентства новостей", что все это была случайность, обычный грабеж, – это все полная туфта".
"Мы предполагаем, что мы знаем соучастников убийства. И мы предполагаем, что это была продуманная операция, целью которой было получить от журналистов информацию о том, что им удалось расследовать в сфере торговли оружия и использования "ЧВК Вагнера" в различных регионах", – подчеркнул Ходорковский после обнародования данных расследования в разговоре с Тимуром Олевским.
"Причем этот разговор с журналистами должен был, по нашей версии, произойти в условиях, гарантирующих, скажем так, принудительную откровенность", – заметил он.
"Но разговор пошел не так. В результате началась драка. Орхан в ходе этой драки был ранен, а потом дострелян в спину уже лежа. Кирилл Радченко пытался бежать. Его сильно избили, а потом расстреляли. Александра Расторгуева расстреляли и добили сдвоенным выстрелом в сердце", – рассказал Ходорковский о последних минутах жизни журналистов.
Эту версию отчасти подтверждают фотографии, которые после убийства опубликовало африканское интернет-издание Palmarescentrafrique.com. На теле Расторгуева в частности виден кровоподтек в районе ребер и два пулевых отверстия в районе сердца.
"После чего убийцы, по нашей версии, вернулись через то же самое КПП, через которое они уехали", – заметил Ходорковский.
dataan 11 января 2019 | 22:45
tant14:
Бу-га-га-га
:)))))))))))))))))))
tant14 11 января 2019 | 22:51
dataan: Это ты верищишь потому что тебе начальник вставил плотно очень, да?
Ну поверещи еще, ублажай начальника.
Когда мила родная сторона,
которой возлелеян и воспитан,
то к ложке ежедневного гавна
относишься почти что с аппетитом.
sim202_ 11 января 2019 | 22:51
dataan: novichok_:
И решение суда есть?
Бугага.
oneoretwo 11 января 2019 | 22:09
...вы там что в ск, тупИте или троллите ? "просчеты" в отсылке групы и убийство группы - это две большие разницы....
(вышел за хлебом - убили: просчет выхода за хлебом)
danko1 11 января 2019 | 22:14
oneoretwo: Просчитались.
Не думали, что путинский повар, вор и бандит Пригожин со своими наемниками-бандитами пойдут на убийство.
Но на кону слишком большие деньги у этого мерзавца и у тех во власти, кто за ним стоит, были.
Не могли эти твари допустить, чтобы их разоблачили.
creta 11 января 2019 | 22:15
Абсолютно верно. У Ходора давно руки по локоть в крови. И именно он послал этих дурачков-журналистов-провокаторов на верную смерть. Убийца!
wild_division 11 января 2019 | 22:30
creta: Ты прав, вонючка пригожинская, Ходорковский послал дурачков наианых журналистов на верную смерть из за своей наивности. Не думал, не гадал что пригожинские убийцы будут убивать своих соотечественников.
Такое в мире еще никто не делал. Ты совершенно прав, говнюк.
Беги за своими 11.80. Заслужил.
prostovanya 11 января 2019 | 22:36
creta: "...руки по локоть в крови."
Эту мантру вы должны повторять и повторять, отрабатывая оклад. На большее у вас, убогих, даже фантазии не хватает.
apels 11 января 2019 | 22:29
Ну судя по тому, как все возбудились (ящик, СК, портянки Пригожина) ворошил МБХ в правильном направлении. И ответа из СК по существу нет. Ведь они ведут дело. Ну и где убийцы, эти самые арабоговорящие в тюрбанах, которых никто не видел за исключением водителя, который столь чудесным образом скрылся от убийц? Да и версия ограбления, при том, что оставлена машина с бензином и аппаратура выглядит маловероятной.
alexey65 11 января 2019 | 22:41
СКР выглядит жалко, дудя в одну дудку и уподобляясь тупым пригожинским троллям.
Ему представляют биллинг водилы, второго хрена, который следил за группой и постоянно связывался с чудесно спасшимся водителем и с пригожинским чвкшником.
А комитет, как попугай твердит, что журналистов убили арабы в черных полумасках на белых конях или в белых полумасках на черных.
И все это со слов водилы.
Задать водиле неудобные вопросы СКР скромность не позволяет.