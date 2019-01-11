СК расценил расследование структурами Ходорковского убийства журналистов в ЦАР как попытку оправдать просчеты

СК расценил расследование структурами Михаила Ходорковского убийства российских журналистов в ЦАР как попытку оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки. В расследовательском центре «Досье» выяснили, что за Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко следил сотрудник жандармерии ЦАР. Он был на связи с водителем журналистов и с человеком, работающим в компании Евгения Пригожина. Источник расследователей также утверждал, что водитель в прошлом тоже служил в жандармерии. В Следственном комитете с этими выводами не согласны.

Проект «Досье» не планирует публиковать дальнейшие материалы по гибели российских журналистов в Африке. Сейчас это не принесет желаемого результата, и нужно заниматься другим, — сказал в эфире «Эха Москвы» основатель проекта Михаил Ходорковский.

Он добавил, что российским органам придется публично отвечать на заявления от международных организаций.