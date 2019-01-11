Американские дипломаты рассчитывают в среду посетить арестованного в Москве Пола Уилана

Об этом говорится в заявлении брата задержанного Дэвида Уилана по итогам его общения с послом США в России Полом Хантсманом. Уилан арестован по подозрению в шпионаже. Сам он свою вину отрицает. Дэвид Уилан также рассказал, что в понедельник в Москве дипломаты США, Канады, Великобритании и Ирландии обсудят свои действия по делу арестованного. Пол Уилан является гражданином всех перечисленных стран.

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан переведен из карантина в новую двухместную камеру СИЗО «Лефортово». Об этом «Эху Москвы» сообщил член московской ОНК Евгений Еникеев. Впрочем, по его словам, пообщаться с Уиланом правозащитникам не удалось.

Языковой барьер, по словам Еникеева, привел к тому, что с надзирателями и врачами Уилан общается только жестами. В целом условия содержания Уилана Еникеев оценил как нормальные.

Россия не рассматривает возможность обмена Пола Уилана на арестованных за рубежом россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Захарова подтвердила, что Уилан въехал в Россию по американскому паспорту, ему предъявлено обвинение в шпионаже и он находится в СИЗО «Лефортово». Сам Уилан своей вины не признаёт Защита обжаловалапредъявленные обвинения.