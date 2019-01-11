В Москве сегодня вручали премии «Белый слон»

Лидерами по числу наград стали картины «Лето» Кирилла Серебренникова и «Война Анны» Алексея Федорченко. Последняя картина названа лучшим фильмом прошлого года. Кроме того, Кириллу Серебренникову присудили премию «За впечатляющий симбиоз театра и кино».

Премия «Белый слон» носит статус национальной. Она вручается Гильдией киноведов и кинокритиков. До 92-го года она называлась «Золотой Овен».