В Москве сегодня вручали премии «Белый слон»
Лидерами по числу наград стали картины «Лето» Кирилла Серебренникова и «Война Анны» Алексея Федорченко. Последняя картина названа лучшим фильмом прошлого года. Кроме того, Кириллу Серебренникову присудили премию «За впечатляющий симбиоз театра и кино».
Премия «Белый слон» носит статус национальной. Она вручается Гильдией киноведов и кинокритиков. До 92-го года она называлась «Золотой Овен».
Комментарии4
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cromwel 11 января 2019 | 21:38
Почему Белый Слон а не Голубой пидор?
udavi_naebabchenko 11 января 2019 | 21:38
Пора эту премию переименовать в "Голубой петух".
holliwoodland 11 января 2019 | 21:50
Да ладно, столичные гомосеки-киноведы выбрали лучшие фильмы по их мнению. Конечно все они идеологические и социальные фрики, но Война Анны хорошее кино.
grs_alx_112018 11 января 2019 | 22:06
Ну если это лучшие фильмы, то Я лучше первые выпуски Тома и Джерри посмотрю ;))