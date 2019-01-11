Возле метро в Хельсинки при проведении строительных работ обнаружена зажигательная бомба времен Второй мировой войны

Возле одной из станций метро в Хельсинки при проведении строительных работ обнаружена зажигательная бомба времен Второй мировой войны. Опасный боеприпас вывезен для уничтожения на военную базу. При перевозке на некоторое время было остановлено движение подземки. Взрывотехники утверждают, что бомба была сброшена в феврале 44-го года.