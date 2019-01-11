Возле метро в Хельсинки при проведении строительных работ обнаружена зажигательная бомба времен Второй мировой войны
Возле одной из станций метро в Хельсинки при проведении строительных работ обнаружена зажигательная бомба времен Второй мировой войны. Опасный боеприпас вывезен для уничтожения на военную базу. При перевозке на некоторое время было остановлено движение подземки. Взрывотехники утверждают, что бомба была сброшена в феврале 44-го года.
Комментарии10
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kuchumka 11 января 2019 | 21:37
Наша, русский подарок чухонцам
nigelliri56 11 января 2019 | 21:56
kuchumka: Во во. Сразу виден истинный российский патриотизм.
sasha2011 11 января 2019 | 22:01
kuchumka:
/* Наша, русский подарок чухонцам */
Чудак! Они же твои предки!
kuchumka 11 января 2019 | 22:23
sasha2011: хтооо?
benin_papa__ 11 января 2019 | 22:05
Ну откуда в 1944 русскому подарку взяться...
Подарок был советский. Из трех массированных бомбежек сталинскими соколами Хельсинки.
kuchumka 11 января 2019 | 22:25
benin_papa__: а что среди бомбивших Хельсинки тогда были не русские?
andy66 11 января 2019 | 21:52
без сомнения советская...
ихтамнебыло ))
nemez1 11 января 2019 | 21:56
Россия бомбила Хельсинки после устроенных русскими провокаций 1939 года, бомбила город, где не было ни одного зольдата и в последующем закончилось анексией финской территории., сегодня ужасно засранной и запущенной.
benin_papa__ 11 января 2019 | 22:03
Понятно, отзвуки "мирных бомбардировок Хельсинки" советскими "сталинскими соколами" в феврале 1944.
Видимо, в благодарность за то, что финны по блокадному Ленинграду не стреляли))
kuchumka 11 января 2019 | 22:27
benin_papa__: скорее бомбили потому что фины отдали свою страну нацистам которые с финских аэродромов бомбили Ленинград, а потом бухали и оттягивались в кабаках Хельсинки.