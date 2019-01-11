КС Литвы разрешил признавать однополые браки, заключенные за границей

Ранее власти Литвы отказались выдать вид на жительство гражданину Белоруссии, заключившему в Дании брак с гражданином Литвы. КС постановил, что Литва должна предоставить вид на жительство иностранцу, который в другом государстве заключил брак с литовцем того же пола. В самой Литве сама однополые браки не разрешены.