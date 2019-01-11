КС Литвы разрешил признавать однополые браки, заключенные за границей
Ранее власти Литвы отказались выдать вид на жительство гражданину Белоруссии, заключившему в Дании брак с гражданином Литвы. КС постановил, что Литва должна предоставить вид на жительство иностранцу, который в другом государстве заключил брак с литовцем того же пола. В самой Литве сама однополые браки не разрешены.
Комментарии6
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cromwel 11 января 2019 | 21:35
Наверно геи из Чечни к ним попрут?
victor_xy 11 января 2019 | 21:56
Теперь все фашисты прибалтоноиды будут гордо носить по ЗАКОНУ ещё и приставку "ГЕЙ"! - будет где-то так: "гей штандартенфюрер сс фашист прибалтоноид NNN". :-D
sim202_ 11 января 2019 | 22:08
victor_xy: Сыновья патриотов Миулиной и Фурсенко приставку носят с гордостью и вполне счастливы в браке, заключённом в Сиэтле.
Почему литовцам нельзя?
victor_xy 11 января 2019 | 22:35
Ты sim202_ не будешь возражать, если я пок@каю на этих сыновей? - и потом, что тебе такого в этом ничтожном соитии, использующим неестественным образом термин "брак" из его прошлого существования, как чего-то освещённого свыше? - ты же понимаешь, что нет этому похотливому соитию освящения свыше или для тебя упыря есть? :-D - это типа того, как в гейрмании приняли закон о третьем поле и он раз ...и чудесным образом как закономерное естество взял в Природе ...и тут же образовался! :-D:-D:-D
mmm_333 11 января 2019 | 22:21
Сын депутата Госдумы Мизулиной и сын экс министра РФ Фурсенко обручились
Сын депутата Госдумы Мизулиной Николай и сын экс министра РФ Фурсенко Александр вышли замуж в мэрии Сиэтла.
Благодаря новому закону, принятому в США и позволяющему оформлять брак однополым парам, сын депутата Госдумы Елены Мизулиной Николай и сын бывшего министра образования РФ Андрея Фурсенко Александр сегодня в мэрии города Сиэтла сочетались законным браком.
savl_1 11 января 2019 | 22:31
"В самой Литве сама однополые браки не разрешены." - шедевральная фраза и по теме.