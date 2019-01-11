Парламент Македонии проголосовал за изменение названия республики
Теперь страна будет называться республика Северная Македония. Соответствующая поправка внесена в Конституцию страны.
Ситуация вокруг названия бывшей югославской республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Македония выступала Греция, одна из областей которой носит такое же название. Сегодняшнему голосованию в парламенте предшествовал референдум, более 90% участников которого поддержали переименование. Незадолго до этого Греция и Македония подписали соответствующее соглашение.
Комментарии8
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midnightblues 11 января 2019 | 21:33
Это очень важное сообщение
Оно означает-что Македония скоро будет в НАТО
salhomir__murza 11 января 2019 | 21:39
midnightblues:
А разве это хорошо? Славяне должны с русскими дружить, а не под англосаксов ложиться.
zztop1960 11 января 2019 | 21:53
salhomir__murza: Все славяне в НАТО и ЕС или на пути туда- Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Черногория , Босния-Герцоговина, Украина , Македония и даже Сербия
salhomir__murza 11 января 2019 | 22:14
zztop1960:
Вы видимо рады, что некоторые славяне прогнулись под англосаксов. И вы прекрасно знаете, как США загоняет всех в НАТО.
solonko 11 января 2019 | 22:20
salhomir__murza: Это Россия загоняет всех в НАТО самим фактом своего принципиально деструктивного существования. Этакий геополитический бандит без стыда и совести, агрессивный и с садитскими, постоянно неудовлетворенными, наклонностями.
solonko 11 января 2019 | 22:04
salhomir__murza: С русскими дружить невозможно, для России нет друзей, а есть либо рабы, либо враги. Отсюда и результат - только в НАТО, только в ЕС (если география позволяет).
salhomir__murza 11 января 2019 | 22:19
solonko:
Вы же сам русский. Если Россия объединится с Белоруссией и Украиной, то возродившаяся империя, уже не пропустит демократию на Русь святую, а американские пехотинцы не осквернят Киев, мать городов русских.
Иначе война России с Америкой будет продолжаться до последнего украинца.
Германия, Россия и Китай, вполне смогут обеспечить безопасность Евразии. А США пусть занимаются у себя, в Западном полушарии, наводит жесткий демократический порядок в Венесуэле и на Кубе.
solonko 11 января 2019 | 22:23
salhomir__murza: Вы мне национальность не назначайте, это не ваше собачье дело. По всем другим позициям - примерно такой же ответ.