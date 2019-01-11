Парламент Македонии проголосовал за изменение названия республики

Теперь страна будет называться республика Северная Македония. Соответствующая поправка внесена в Конституцию страны.

Ситуация вокруг названия бывшей югославской республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Македония выступала Греция, одна из областей которой носит такое же название. Сегодняшнему голосованию в парламенте предшествовал референдум, более 90% участников которого поддержали переименование. Незадолго до этого Греция и Македония подписали соответствующее соглашение.