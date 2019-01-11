Белоруссия снимает ограничения на число американских дипломатов в Минске
Как пишет Foreign Policy, об этом представителям США сообщил по телефону министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Издание называет это решение «дипломатическим прорывом». В марте 2008 года дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен — с 35 до 5 человек. А руководство дипломатических представительств двух государств было снижено с уровня послов до уровня временно поверенных. Так Минск отреагировал на экономические санкции Вашингтона, введенные за нарушение прав человека в республике.
Комментарии57
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
scimitar 11 января 2019 | 21:32
Х-хе. Похоже, белорусский батька решил прицельно плюнуть в рожу Лучезарному :)
hardbone 11 января 2019 | 21:40
scimitar: Скорей выставил себя ""женщиной с низкой социальной ответственностью" готовой за деньги на дружбу с кем угодно против кого угодно.
salhomir__murza 11 января 2019 | 21:46
hardbone:
А почему надо непременно под кого-то ложиться, как Украина. Может лучше быть гордым и независимым?
victor_xy 11 января 2019 | 22:04
Эти белые русы со своим паханом превращаются в шумеров-прибалтоноидов - в таких же беспринципных г@внюков-рабов всякого, кто заплатит - мерзкое зрелище, да...
scimitar 11 января 2019 | 22:47
hardbone: Вы уж определитесь, запутинцы. Американцы дадут батьке много денег, поставят военные базы для защиты от вас, возьмут под крыло, приобщат к Европе и обезопасят от зеленых человечков? Или устроят майдан, чтобы белорусы его свергли и порешили как Каддафи? Что-то у вас разброд и шатания по этой теме. Видно, методички еще не получили.
salhomir__murza 11 января 2019 | 21:44
scimitar:
Боится Батька, что американцы и ему майдан устроят до выборов в 2020 году.
Пройдут выборы, хитрый Лукаш опять с Путиным обниматься будет.
Возможно Путин ему и посоветовал, не стесняться в выражениях к российской власти, чтобы усыпить бдительность англосаксов.
kitaiss 11 января 2019 | 21:55
salhomir__murza: дядя, ты д...? надо быть последним идиотом, чтобы поверить в байду про причастность американцев к майдану...там же всё устроили окурки совместно с яником...а мириканского там были токк печеньки с плюшками...
salhomir__murza 11 января 2019 | 21:59
kitaiss:
надо быть последним идиотом, чтобы поверить в байду про причастность американцев к майдану
======================
Надо быть последним кастрюлеголовым кретином и жить в Гватемале, чтобы не видеть, что англосаксы не только майдан устроили, но они хотят и Россию развалить, вырвать у нее ядерное жало и насадить демократию.
petrova7390 11 января 2019 | 22:45
salhomir__murza: ватник жги дальше
salhomir__murza 11 января 2019 | 22:52
petrova7390:
ватник жги дальше
===================
Иссякли аргументы у либераста, перешел на либеральное хамство.
wojskowy Марек Качоровски 11 января 2019 | 21:45
scimitar: Похоже Белорусский Батька понял окончательно с кем имеет дело и просто решил подстраховаться, что бы его не постигла участь Украины. Россия играет с огнём, Белоруссия это последний сухопутный мост между Россией и ЕС. Кто бывал в Белоруссии прекрасно знают настроение местного населения: "Да, Батька не подарок, но жить можно". И при этом от России хотят держаться подальше. В Казахстане номер не прошёл, Назарбаев имеет такие связи с Китаем, что попытка устроить Россией там заварушку наткнётся на такую ответку со стороны Китая, что мало не покажется. Батька никогда не прекращал контактов с ЕС и США, встречи и переговоры всегда велись, правда очень вяло. А кто мешает предать им импульс?
salhomir__murza 11 января 2019 | 21:50
wojskowy:
А что плохого, если Белоруссия воссоединится с Россией? Белорусы народ работящий, дисциплинированный, мирный, в отличие от большинства украинцев. Да и поближе к НАТОвской Польше можно будет России придвинуть свои гиперзвуковые ракеты.
kavibus 11 января 2019 | 21:55
salhomir__murza: ну хотя-бы то, то абсолютное большинство белорусов - ПРОТИВ! Или вам НА ЭТО как-бы чхать? Тем более нам нафиг сдались ваши ракеты на нашей территории.
salhomir__murza 11 января 2019 | 22:01
kavibus:
ну хотя-бы то, то абсолютное большинство белорусов - ПРОТИВ! Или вам НА ЭТО как-бы чхать? Тем более нам нафиг сдались ваши ракеты на нашей территории.
=======================
Наши ракеты, будут защищать Белоруссию и белорусский народ от американской демократии. Или майдану белорусам захотелось?
kavibus 11 января 2019 | 22:06
salhomir__murza: защитничек, мы САМИ решим какая демократия нам нужна и нужно-ли от нее защищать, ок? И САМИ решим чего нам хочется, без посторонних советчиков, постоянно норовящих присунуться в чужой дом со своими ракетами, и своими понятиями...ок?
salhomir__murza 11 января 2019 | 22:24
kavibus:
А вот Соединенные Штаты, так не считают. Они считают, что в Белоруссии нужна американская демократия, которую можно насадить только через майдан, а Лукашенко будет ждать судьба Каддафи.
petrova7390 11 января 2019 | 22:49
salhomir__murza: ватный троль
kreamssdick 11 января 2019 | 21:57
salhomir__murza: зачем гиперзвуковым ракетам ПОБЛИЖЕ ? Что за чушь?
salhomir__murza 11 января 2019 | 22:06
kreamssdick:
На всякий случай, чтобы пока из Германии в Россию прилетит американская ракета, российский Авангард уже разбомбил бы Лондон, но это будет только в ответ.
kavibus 11 января 2019 | 22:09
kreamssdick: да у чела в каждом сообщении сплошь одни ракеты...по-моему - это диагноз.
salhomir__murza 11 января 2019 | 22:27
kavibus:
Ракеты нужны, чтобы демократия в Белоруссию не проникла. Как можно этого не понимать. Демократия противопоказана восточным славянам. При демократии, восточные славяне чахнут и вымирают. Посмотрите на Украину. А не было бы майдана, Крым оставался бы на Украине, и на Донбассе была-бы тишина.
kitaiss 11 января 2019 | 21:58
salhomir__murza: а чем беларусы то виноваты?..нет уж, нет уж...мухи отдельно, котлеты отдельно...
salhomir__murza 11 января 2019 | 22:08
kitaiss:
Нельзя Белоруссию Соединенным Штатам отдавать. Украину отдали. Видите что Америка с Украиной сделала? Белоруссия вообще исчезнет, если американцы там майдан устроят.
kavibus 11 января 2019 | 22:23
salhomir__murza: нельзя "не отдавать" то, что тебе не принадлежит. Это же элементарная вещь;)
salhomir__murza 11 января 2019 | 22:35
kavibus:
То есть американцы у России не будут спрашивать, и нахально заберут Белоруссию в свое стойло.
kavibus 11 января 2019 | 22:45
salhomir__murza: во-первых (раз уж с первого раза не зашло) - ни у какой "России" ничего спрашивать не надобно, потому как ей Беларусь не принадлежит. Это усвоено?;) Далее, во-вторых - какие такие "американцы" должны ее забрать, кто об этом заявлял, высказывал такие идеи, каким образом и куда (мнение твоего телевизора не предлагать;))? Люди же просят четче выражать свои "мысли", возможно такое?)
eniro 11 января 2019 | 22:24
salhomir__murza: А попробуйте выразить мысль по-четче. Кто это "Украину отдали"? И что с ней сделали? Сколько государств исчезло с карты за всю историю, по планам американцев?
salhomir__murza 11 января 2019 | 22:38
eniro:
По планам американцев, все так называемые шавки Америки, совсем не государства.
Вернее государства, но не суверенные. Ну как в СССР. Сегодня Чечня гораздо сувереннее Украины. И думаю вы с этим согласитесь.
bobamas 11 января 2019 | 22:37
salhomir__murza: Похоже, ты беларусов судишь по заробитчанам. Только у нас сейчас даже конченые ватаны начали чураться от "рюзкого мира".
petrova7390 11 января 2019 | 22:47
salhomir__murza: ватан бредит
s_prime 11 января 2019 | 22:31
wojskowy: Удивлён такое от поляка услышать!! Белорусы спят и видят, когда он копыта отбросит!! Так что не несите здесь ХРЕНЬ!!
hastings 11 января 2019 | 22:02
scimitar: Это самоубийственная политика Белоруссии! Ну разве может такая страна иметь суверенитет?
kavibus 11 января 2019 | 22:15
hastings: проснись и пой!) 28 лет уже как Беларусь - суверенная страна. Давно из пещеры?;)
salhomir__murza 11 января 2019 | 22:29
kavibus:
Да, Белоруссия и Сербия пока на сегодня наиболее суверенные страны в Европе, после России, остальных нагнули американцы.
kavibus 11 января 2019 | 22:35
salhomir__murza: вот и отличненько. Правда сейчас вот русские усердно пытаются нагнуть, но скорее всего пупок развяжется, как и у "американцев")
eniro 11 января 2019 | 22:27
hastings: Интересное высказывание. Видение "художника"? Да, хрен опровергнешь...
zztop1960 11 января 2019 | 21:43
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил кабмину начать поставки нефти в страну через порты стран Балтии, заявив, что те взамен могли бы дешевле получать выработанные из нее нефтепродукты. В России в 2019–2024 годах будет реализован так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Из-за этого цена на российскую нефть для Беларуси, как ожидается, вырастет. Москва может потерять своего "единственного союзника на западном направлении", предупредил президент Беларуси Александр Лукашенко.
ki000999 11 января 2019 | 21:45
Володя и на белорусском направлении все потерял, мягко выражаясь...
salhomir__murza 11 января 2019 | 21:55
ki000999:
Вы же русский, хоть и инвалид. Разве вы не хотите, чтобы Россия вновь стала империей, и контролировала пол мира, а не Соединенные Штаты. Даже Грузия хотела бы стать империей, и грузины этого хотят. А вы, русский, не желаете мощи России. Я надеюсь, что когда здоровые силы России свалят Путина, Россия восстановит свою имперскую мощь, и сравняется по силе с Американской империей, и даже превзойдет ее.
kreamssdick 11 января 2019 | 21:58
salhomir__murza: и сравняется по силе с Американской империей,
в производстве Айфонов и Тесел?
salhomir__murza 11 января 2019 | 22:11
kreamssdick:
Если Россия вместо Америки будет грабить мир, то и средства найдутся, купит целый вагон всего чего нужно для производства айфончиков и прочих игрушек.
kreamssdick 11 января 2019 | 22:31
salhomir__murza: а сейчас что мешает?
kavibus 11 января 2019 | 22:47
kreamssdick: грабилка не выросла) Но пограбить ооочень уж хочется! По-видимому это в крови
serg05 11 января 2019 | 22:27
salhomir__murza:"когда здоровые силы России свалят Путина, Россия восстановит свою имперскую мощь"
Когда и если вам удастся скинуть вовна-лиговского страна окажется в большой заднице, поскольку отставание в науке и создании передовых технологий так быстро не ликвидируется. Так что об имперской мощи можете забыть.
kitaiss 11 января 2019 | 21:51
плешивый помахал ручкой другому плешивому...
niko1268 11 января 2019 | 21:52
Батьку первого там вздернут его американские партнеры, при поддержке большинства))))
salhomir__murza 11 января 2019 | 22:04
niko1268:
А что, большинство белорусов желает американской демократии? Сомневаюсь. Возможно большинство молодежи и желает, но их меньшинство, и они пассивные на выборах. Люди старшего поколения более умудренные, они и решат, с кем Белоруссия, с Россией или с Америкой?
niko1268 11 января 2019 | 22:08
salhomir__murza: наверное ты прав, спрашивать народ никто не будет. Меньшинством обойдутся)))
salhomir__murza 11 января 2019 | 22:32
niko1268:
Чтобы стравить Россию и Белоруссию, надо Соединенным Штатам помазать россиян и белорусов кровью, а затем Белоруссию отдемократизировать по самое небалуй. На Украине у них неплохо получилось.
kavibus 11 января 2019 | 22:21
salhomir__murza: а что это за "американская демократия" такая, дружочек? А то ведь у тебя в голове сплошь одна "американская демократия", "майдан", "ракеты" да "империя")) А белорусы просто хотят жить достойно. Но ни в совке, ни при т.н. "союзе" с РФ (вот уже как двухдесятилетнем), этого не было и не предвидится. Поэтому пожалуй ДА, пусть уж будет "американская демократия", пора попробовать что-то изменить в этом бесконечном мраке.
piter_ug 11 января 2019 | 21:56
Сегодня расширение посольств, завтра открытие американской военной базы в Беларуси.
Так держать курс!
foma55 11 января 2019 | 22:01
И как это поможет с налоговым манёвром(на.бкой) Путина? Или это так сказать ответный дипломатический манёвр?
cromwel 11 января 2019 | 22:08
Один хрен пиндосы батьке Майдан устроят. Опыт у них уже хороший есть. Не нужен им этот диктатор.
timwlad95 11 января 2019 | 22:10
Белоруссия снимает ограничения на число американских дипломатов в Минске
Как пишет Foreign Policy, об этом представителям США сообщил по телефону министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Издание называет это решение «дипломатическим прорывом». В марте 2008 года дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен — с 35 до 5 человек. А руководство дипломатических представительств двух государств было снижено с уровня послов до уровня временно поверенных. Так Минск отреагировал на экономические санкции Вашингтона, введенные за нарушение прав человека в республике.
------------
Ну как и предполагалось,деградация исполнительной и законодательной системы в Белоруссии как и на Украине.
И так же эти дегенераты во власти зовут запад защищать свои наворованные капиталы обещая западу златые горы.
Так что если если всю команду господина Лукашенко не убрать от власти,то будет майданный бардак куда зашлют бандеровцев уно упа как это и было в годы второй мировой войны.
Евреи Украины ,Польши и Белоруссии опять наживутся на мародёрстве очередной страны где власть вывалилась из рук коррумпированных дегенератов.
scimitar 11 января 2019 | 22:23
timwlad95: Оп-па, и наш деревенский дурачок, Умученный От Жыдов, тоже здесь! Ты говори, говори, и не смотри, что я зеваю . Меня всегда забавляло творчество душевнобольных.
kalinowski1863 11 января 2019 | 22:29
Умойтесь, ордынцы! Не пройдёт фашизм рашкосранский!
pantera_1 11 января 2019 | 22:31
Страхование дома, имущества, жизни - дело важное.