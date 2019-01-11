Белоруссия снимает ограничения на число американских дипломатов в Минске

Как пишет Foreign Policy, об этом представителям США сообщил по телефону министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Издание называет это решение «дипломатическим прорывом». В марте 2008 года дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен — с 35 до 5 человек. А руководство дипломатических представительств двух государств было снижено с уровня послов до уровня временно поверенных. Так Минск отреагировал на экономические санкции Вашингтона, введенные за нарушение прав человека в республике.