Полиция установила и задержала человека, из-за звонка которого был эвакуирован Павелецкий вокзал
Как передает ТАСС, позвонивший сказал, что на вокзале заложена бомба. Как передает «Интерфакс», на время работы кинологов с собаками из здания вокзала было эвакуировано 500 человек.
Комментарии6
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mozhem_povtorit 11 января 2019 | 21:55
На кол суку!
hagana 11 января 2019 | 22:15
Нашли очередного таджика ?
oneoretwo 11 января 2019 | 22:16
...начальство надавило - схватили первого подвернувшегося...ну, как обычно...
cromwel 11 января 2019 | 22:17
наверное это был хохол.
ensebeo 11 января 2019 | 22:34
cromwel: кого приказали схватить- тот и был.
kaplan911 11 января 2019 | 22:33
\\ Полиция установила и задержала человека, из-за звонка которого был эвакуирован Павелецкий вокзал \\
Этот идиот звонил с мобильника?!