Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан переведен из карантина в новую двухместную камеру СИЗО «Лефортово»

Об этом «Эху Москвы» сообщил член московской ОНК Евгений Еникеев. Впрочем, по его словам, пообщаться с Уиланом правозащитникам не удалось.

Представителям ОНК запретили разговаривать с обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из членов Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

«Пол Уилан не знает русского языка, однако сотрудники СИЗО «Лефортово» запретили нам говорить с ним по-английски. Мы только смогли осмотреть его камеру», — сказал он.

Е.Еникеев подчеркнул, что проблемы в общении с иностранными гражданами в СИЗО «Лефортово» возникают не впервые.

«Когда этот вопрос встал в прошлый раз, начальник СИЗО обещал запросить у ФСИН переводчика, но вот уже прошел год и никакого переводчика, как и возможности общения с иностранными гражданами, нам предоставлено не было», — отметил он.

Пол Уилан был задержан в конце декабря в Москве. В ФСБ утверждают, что он занимался шпионажем. Он сам и его родные обвинения отвергают.

Языковой барьер, по словам Еникеева, привел к тому, что с надзирателями и врачами Уилан общается только жестами. В целом условия содержания Уилана Еникеев оценил как нормальные.