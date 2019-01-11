Цены на бензин в наступившем году будут расти в пределах инфляции
Это пообещал российский министр энергетики Александр Новак. По данным Росстата, за первую декаду января розничные цены на автомобильный бензин выросли в России на 0,3%. Стоимость дизтоплива повысилась на 0,7%. Эксперты связывали это с ростом НДС до 20%.
Между тем, как сообщили «МБХ Медиа» в Независимом топливном союзе, оптовые цены на топливо на биржах после новогодних праздников выросли на 16%. К обещаниям правительства удержать рост цен на бензин и дизтопливо в рамках инфляции там относятся скептически.
Минэнерго и ФАС подписали в прошлом году с десятью нефтяными компаниями соглашение по стабилизации рынка топлива до 31-го марта.
Комментарии9
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uhovostro 11 января 2019 | 21:06
Знаем мы вашу низкую инфляцию! - каждый день в магазинах ценники видим...
traxau_okurka 11 января 2019 | 21:15
uhovostro:
2002 – Путин обеспокоен скачком цен на бензин.
2004 – Путин против спекулятивных цен на бензин.
2005 – Путин недоволен ростом цен на бензин.
2006 – "Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин" — считает Путин.
2007 – Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин.
2008 – Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин.
2009 – Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года.
2010 – Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие.
2011 – Путин заинтересовался ценами на бензин.
2011 – Путин уверен, что между производителями бензина есть сговор.
2011 – Путин пообещал "надавать по рукам" за высокие цены на бензин.
2013 – "В этом году время бороться с ценами на бензин ещё не пришло", — подытожил В Путин...
2014 – Путин удивлен: "...нефть рекордно дешевеет, а в России дорожает бензин (?!).".
2016 – Путин подписал закон о увеличении акцизов на бензин.
2017 – "Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены (на бензин), и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы".
merelymy 11 января 2019 | 21:21
Цены на бензин в наступившем году будут расти в пределах инфляции, а инфляция в пределах цен на бензин.
region62 11 января 2019 | 21:06
брешет.Или пусть этот Новак труселя наденет или богу молится.)
marineru 11 января 2019 | 21:15
Ещё один пургомёт, ездящий на госчленовозе. На заправке лично лет 10 назад побывавшей, а цены по Росфальшстату смотрящий.
ura_123 11 января 2019 | 21:16
Вроде как и продукты должны были расти в пределах инфляции... Вот только рост составил от 23 до 34%. Какая там инфляция вы говорите,5-5% ?
ki000999 11 января 2019 | 21:16
российский министр энергетики Александр Новак. .....а зачем уточнять, что это российский министр??
wild_division 11 января 2019 | 21:16
В правительстве сплошь все потомки бабки Ванги работают.
murad_manapov 11 января 2019 | 21:23
запретить светящиеся табло с ценами на заправках! с жульём надо бороться!