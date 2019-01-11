Цены на бензин в наступившем году будут расти в пределах инфляции

Это пообещал российский министр энергетики Александр Новак. По данным Росстата, за первую декаду января розничные цены на автомобильный бензин выросли в России на 0,3%. Стоимость дизтоплива повысилась на 0,7%. Эксперты связывали это с ростом НДС до 20%.

Между тем, как сообщили «МБХ Медиа» в Независимом топливном союзе, оптовые цены на топливо на биржах после новогодних праздников выросли на 16%. К обещаниям правительства удержать рост цен на бензин и дизтопливо в рамках инфляции там относятся скептически.

Минэнерго и ФАС подписали в прошлом году с десятью нефтяными компаниями соглашение по стабилизации рынка топлива до 31-го марта.