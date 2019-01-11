В минувшем финансовом году Абрамович выделил клубу «Челси» в два раза больше средств, чем годом ранее

В минувшем финансовом году Роман Абрамович выделил английскому клубу «Челси» в два раза больше средств, чем годом ранее – до 69-ти миллионов фунтов стерлингов. Это приметно 88 миллионов долларов.

Как следует из отчетности компании, принадлежащей российскому миллиардеру, прибыль «Челси» в прошлом году выросла в четыре раза. Эти результаты гарантируют, что клуб соответствует критериям безубыточности УЕФА.