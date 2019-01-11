В минувшем финансовом году Абрамович выделил клубу «Челси» в два раза больше средств, чем годом ранее
В минувшем финансовом году Роман Абрамович выделил английскому клубу «Челси» в два раза больше средств, чем годом ранее – до 69-ти миллионов фунтов стерлингов. Это приметно 88 миллионов долларов.
Как следует из отчетности компании, принадлежащей российскому миллиардеру, прибыль «Челси» в прошлом году выросла в четыре раза. Эти результаты гарантируют, что клуб соответствует критериям безубыточности УЕФА.
Комментарии6
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oktabr 11 января 2019 | 20:42
Это получается фактически что россияне выделили деньги английскому клубу. Несмотря на то что "англичанка гадить". Потому как у Абрамовича нет собственных денег. Все деньги Абрамовича это деньги украденные у граждан России.
lager23 11 января 2019 | 20:52
Спасибо Путену за это... «по самые не хочу»!
kuchumka 11 января 2019 | 20:53
Этот Мойша пьет соки России и тратит их на английский клуб и поддержку евреев по всему миру.
viktorova 11 января 2019 | 21:02
Даже пригожинские приуныли ....
ura_123 11 января 2019 | 21:20
viktorova: Не совсем,вон одно kuchumko прикочумало)))
ura_123 11 января 2019 | 21:18
Это те самые деньги которые он ”заработал"в рассеюшке?