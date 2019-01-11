Несмотря на шатдаун, американские диппредставительства в России не будут приостанавливать выдачу виз
Об этом ТАСС сообщили в американском посольстве в Москве. С 22-го декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Конгресс не может принять бюджет из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Из-за бюджетного кризиса Дональд Трамп даже отменил поездку на экономический форум в Давос.
Комментарии1
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kamen_12 11 января 2019 | 20:43
Респект янкам, в России бесплатно готовы работать, иначе высылка на Родину под автоматные очереди очередного ветерана войны.