Несмотря на шатдаун, американские диппредставительства в России не будут приостанавливать выдачу виз

Об этом ТАСС сообщили в американском посольстве в Москве. С 22-го декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Конгресс не может принять бюджет из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Из-за бюджетного кризиса Дональд Трамп даже отменил поездку на экономический форум в Давос.