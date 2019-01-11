Полиция Парижа получила четыре заявки на  протестные акции в городе в субботу

Как передает телеканал Бэ-эф-эм, для охраны порядка в стране будут мобилизованы 80 тыс. сотрудников правоохранительных органов, из них 5 тыс. в Париже. В столице также будут использоваться 14 бронемашин, и несколько групп быстрого реагирования. Ранее сообщалось, что движение «желтых жилетов» планируют завтра новую волну протестных выступлений, уже вторую с начала года.