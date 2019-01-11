Скандальное дело в отношении экс-премьера Франции Франсуа Фийона и его супруги дойдет до суда

Начать судебное разбирательство потребовала прокуратура Парижа. Экс-премьер обвиняется в хищении госсредств. В 17-м году после серии публикаций выяснилось, что жена Фийона Пенелопа долгое время числилась его помощником в Нацсобрании, получала за это жалованье, но никакой реальной работы не выполняла. При этом ей было выплачено около полумиллиона евро. Этот скандал перечеркнул шансы Фийона в ходе президентской избирательной кампании 16-17 годов.