Скандальное дело в отношении экс-премьера Франции Франсуа Фийона и его супруги дойдет до суда
Начать судебное разбирательство потребовала прокуратура Парижа. Экс-премьер обвиняется в хищении госсредств. В 17-м году после серии публикаций выяснилось, что жена Фийона Пенелопа долгое время числилась его помощником в Нацсобрании, получала за это жалованье, но никакой реальной работы не выполняла. При этом ей было выплачено около полумиллиона евро. Этот скандал перечеркнул шансы Фийона в ходе президентской избирательной кампании 16-17 годов.
Комментарии2
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antiboh 11 января 2019 | 20:35
Как же стабильно сажают французских начальников
zapadnay 11 января 2019 | 20:43
Наши начальники, небось, ржут. У них жены сплошь миллионерши и бизнесменши. А сами они, ни кола ни двора. Учитесь французы.