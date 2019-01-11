Цены на бензин в наступившем году будут расти в пределах инфляции
Это пообещал российский министр энергетики Александр Новак. По данным Росстата, за первую декаду января розничные цены на автомобильный бензин выросли в России на 0,3%. Стоимость дизтоплива повысилась на 0,7%. Эксперты связывали это с ростом НДС до 20%. Минэнерго и ФАС подписали в прошлом году с десятью нефтяными компаниями соглашение по стабилизации рынка топлива до 31-го марта.
Комментарии10
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lenin3 11 января 2019 | 20:35
Т.е.,если бензин к концу года будет стоить 100рэ,то инфляцию привяжут к стоимости бензина?
mikhail_spb_ 11 января 2019 | 20:36
Как это "цены на бензин будут расти"?
Вроде же договорились о заморозке цен.
varz 11 января 2019 | 20:37
Это же прошлогоднее заявление! календарик что ли не перевернули???
dennik 11 января 2019 | 20:43
Иди в ж.пу, Путин первый, ну в пределах!!!
lager23 11 января 2019 | 20:49
Цены на бензин в наступившем году будут расти в пределах инфляции
Это пообещал российский министр энергетики Александр Новак.
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Вот умора!!!! Какие же смешные ужимки у кремлядей!
protvik 11 января 2019 | 21:18
lager23: Из сказанного ясно одно: будут расти и падать не будут!
ramun 11 января 2019 | 20:58
А инфляции и не будет никакой!
alo0000 11 января 2019 | 21:01
Верю! Вот пределы только неизвестны...
kuchumka 11 января 2019 | 21:06
Доить будут и дальше, они уже не стесняются и потеряли все рамки приличия.
kaplan911 11 января 2019 | 21:13
Аху......афигеть.
Цены на нефть падают, а стоимость бензина растёт?!
Мордор в своём репертуаре.......боятся, что у россиян
лишний рупь в кармане заваляется.