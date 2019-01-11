Цены на бензин в наступившем году будут расти в пределах инфляции

Это пообещал российский министр энергетики Александр Новак. По данным Росстата, за первую декаду января розничные цены на автомобильный бензин выросли в России на 0,3%. Стоимость дизтоплива повысилась на 0,7%. Эксперты связывали это с ростом НДС до 20%. Минэнерго и ФАС подписали в прошлом году с десятью нефтяными компаниями соглашение по стабилизации рынка топлива до 31-го марта.