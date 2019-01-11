Кинологи обследуют здание Павелецкого вокзала в Москве
Причиной, как передает «Интерфакс», стал анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве. Здание покинули около 500 человек.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Причиной, как передает «Интерфакс», стал анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве. Здание покинули около 500 человек.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ki000999 11 января 2019 | 20:38
Кинологи обследуют..................Собак то хоть взяли с собой?
kaplan911 11 января 2019 | 21:09
Блин, пока наш главком в Сирии фестивалит, террористы пришли
в Москву.
andy66 11 января 2019 | 21:13
"Собака с кинологом обещала прийти..." (С)