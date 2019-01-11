Три предполагаемых боевика убиты в Дагестане
Как передает Национальный антитеррористический комитет, на трассе Кизилюрт – Махачкала группа неизвестных напала на сотрудников ДПС. Полицейские вступили в бой. Все трое злоумышленников были застрелены. О потерях среди сотрудников МВД не сообщается.
Комментарии18
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antiboh 11 января 2019 | 20:33
Так в бой вступили,или просто расстреляли..?
kottigr1 11 января 2019 | 20:35
antiboh: Любого убитого можно списать в террористы, чем и пользуются доблестные российские спецслужбы.
michael_zagorsk 11 января 2019 | 20:37
kottigr1: Кдаурка чужие тейпы уничтожает. Под видом боевиков. Конкуренты.
pattrick3 11 января 2019 | 20:39
Группа неизвестных напала на сотрудников ДПС. Полицейские вступили в бой. Все трое злоумышленников были застрелены...
Работайте, братья.
region62 11 января 2019 | 21:01
pattrick3: земля дохлым боевикам свининой.
desdichado 11 января 2019 | 20:58
Если они "предполагаемые", почему убиты?!
neyexo 11 января 2019 | 21:00
desdichado:
не волнуйся, сейчас докажут
desdichado 11 января 2019 | 21:06
neyexo: не волнуйся, сейчас докажут
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Понял! Сначала убивают, а потом предъявляют доказательства.
plank1957 11 января 2019 | 20:36
И почему это у нас из всяких экстремистов арестовывают только ученых или подростков, а настоящих экстремистов только уничтожают?
sarbus 11 января 2019 | 20:39
За столько лет ни одного в плен не взяли...
epf1856 11 января 2019 | 20:51
sarbus: А зачем?
sarbus 11 января 2019 | 20:55
epf1856: Чтобы провести расследование и установить обстоятельства. Вам,наверное,и так все ясно?
epf1856 11 января 2019 | 21:02
sarbus: Когда в тебя стреляют ты не думаешь о расследовании, а обороняешься.
neyexo 11 января 2019 | 21:03
sarbus:
расследование может длиться долго, да не оперативник расследует. Следователь с кабинете с чаем. Но дорасследовать ему не дадут - если в самом деле нарисуется состав - передадут кому надо (это ездовые следователи)
klop_27 11 января 2019 | 21:12
sarbus: plank1957: Это кому надо?
peresvet73 11 января 2019 | 20:40
До какого состояния в Российской Федерации люди доведены, что бросаются на вооружённых силовиков. Это гражданская война.
oneoretwo 11 января 2019 | 20:56
...так как напали на плешивых гестапофцев, то это были не боевики, а народное ополчение....
kaplan911 11 января 2019 | 21:07
\\ Три предполагаемых боевика убиты в Дагестане. \\
Предполагаемых.......
Без суда и следствия.
Подбросят им оружие и запишут в боевики.
И второе.
Почему они боевики......может они отпускники, трактористы, комбайнёры.....
как в Даунбассе?!