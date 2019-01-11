\\ Три предполагаемых боевика убиты в Дагестане. \\

Как передает Национальный антитеррористический комитет, на трассе Кизилюрт – Махачкала группа неизвестных напала на сотрудников ДПС. Полицейские вступили в бой. Все трое злоумышленников были застрелены. О потерях среди сотрудников МВД не сообщается.