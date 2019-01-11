Илья Шуманов: Получение компанией Ротенберга контракта на проведение антикоррупционных мероприятий – это «троллинг»
Получение компанией Аркадия Ротенберга многомиллионного контракта на проведение антикоррупционных мероприятий – это «троллинг». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов.
По его словам, Аркадий Ротенберг и связанные с ним компании никогда не были заняты в сфере антикоррупции.
«Наверное, это троллинг. Имена братьев Ротенбергов часто звучат в контексте кронизма, непотизма, как неких элементов коррупционных моделей, в которых обвиняют Россию», — считает он.
По сведениям И.Шуманова, компания ООО «Гранат», выигравшая контракт, была единственным участником конкурса, проведенного Общественной палатой.
В течение 2019 года компания «Гранат» должна будет провести в 20 регионах России 135 мероприятий: 77 круглых столов, 27 общественных слушаний, 27 семинаров, два форума и две конференции, посвященные противодействию коррупции. Цена контракта 46 миллионов рублей.
Комментарии2
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danko1 11 января 2019 | 20:23
Ротенберги захватили в России уже всё, все виды бизнеса освоили.
Почему бы этим ворам и коррупционерам с коррупцией не побороться, точнее, не заработать миллиарды на этой "борьбе"?
В путинском дурдоме, где коррупция и воровство фундамент его режима, возможно любое безумие.
sim202_ 11 января 2019 | 20:52
Они че - сами себя ловить будут?