Илья Шуманов: Получение компанией Ротенберга контракта на проведение антикоррупционных мероприятий – это «троллинг»

Получение компанией Аркадия Ротенберга многомиллионного контракта на проведение антикоррупционных мероприятий – это «троллинг». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов.

По его словам, Аркадий Ротенберг и связанные с ним компании никогда не были заняты в сфере антикоррупции.

«Наверное, это троллинг. Имена братьев Ротенбергов часто звучат в контексте кронизма, непотизма, как неких элементов коррупционных моделей, в которых обвиняют Россию», — считает он.

По сведениям И.Шуманова, компания ООО «Гранат», выигравшая контракт, была единственным участником конкурса, проведенного Общественной палатой.

В течение 2019 года компания «Гранат» должна будет провести в 20 регионах России 135 мероприятий: 77 круглых столов, 27 общественных слушаний, 27 семинаров, два форума и две конференции, посвященные противодействию коррупции. Цена контракта 46 миллионов рублей.