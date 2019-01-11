Ходорковский: СК не занимается объективным расследованием убийства журналистов в ЦАР
Следственный комитет не занимается объективным расследованием убийства журналистов в ЦАР. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель движения «Открытая Россия» и центра «Досье» Михаил Ходорковский.
«Если допросы в Москве еще были проведены профессионально, то продолжение работы следствия в ЦАР нельзя назвать не то что профессиональной, а просто достаточной. Смешно говорить, что местные власти не позволили им провести полноценный допрос выжившего водителя и замешанных в деле жандармов, если вся ЦАР зависит от личного окружения Владимира Путина», — считает он.
М.Ходорковский предположил, что следствие в какой-то момент «жестко остановили».
«Я надеялся, что хотя бы до какой-то поворотной точки они будут расследовать это дело более-менее независимо, как это было с убийством Немцова. Было печально убедиться, что у них нет ни желания, ни возможности вести объективное расследование», — сказал он.
Ранее центр Михаила Ходорковского «Досье» опубликовал в «Новой газете» собственное расследование гибели троих российских журналистов в ЦАР. СК РФ в ответ на публикацию заявил, что журналисты пренебрегли правилами безопасности на территории ЦАР и поэтому были убиты «группой вооруженных людей негроидной расы» в ходе ограбления.
Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР неизвестными вооруженными людьми 30 июля 2018 года. Все трое находились в ЦАР для съемок документального фильма о российской частной военной компании Вагнера.
Основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский намерен обратиться с требованием расследования убийства журналистов в ЦАР. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я буду требовать через Комиссию по правам человека ООН проведения нормального расследования в ЦАР и в России. Такая возможность есть, и нашим органам придется публично отвечать перед международным организациями», — сказал он.
Ранее центр Михаила Ходорковского «Досье» опубликовал в «Новой газете» собственное расследование гибели троих российских журналистов в ЦАР. СК РФ в ответ на публикацию заявил, что журналисты пренебрегли правилами безопасности на территории ЦАР и потому были убиты «группой вооруженных людей негроидной расы» в ходе ограбления.
Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР неизвестными вооруженными людьми 30 июля 2018 года. Все трое находились в ЦАР для съемок документального фильма о российской частной военной компании Вагнера.
Комментарии5
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novichok_ 11 января 2019 | 20:14
Сцука-олигарх сэкономил на охрану для журналистов и послал их на верную смерть...
naebabchenka_drysch 11 января 2019 | 20:33
Умеет все-таки Вор МБХ найти исполнителей, заказать, проплатить и на этом заработать!
zz682 11 января 2019 | 20:16
Сюжет явно писали пиндосы,у них в романах о Джейсе Бонде, русские всегда дураки, ходят на дело в УШАНКАХ,прямо на месте обсывают кусты в форме своего номера сотового телефона это я ЭТО СДЕЛАЛ БЕРИТЕ МЕНЯ ТЕПЛЕНЬКИМ, и ГЛАВНОЕ, РУССКИЕ ДУРАКИ ДОЛЖНЫ ПОВЕРИТЬ В ЭТУ ЧУШЬ. Они же поверили в Гаких-то голубков, приехавших посмотреть "на шпиль" в город, с кучей гей клубов и свингер кафе, решили выставить отравителями Скрипалей), И наплевав на мороз высыпать на улицы Москвы и ГРОМИТЬ ЕЕ ГРОМИТЬ..
Все проблемы из-за лености британских спец служб
plidurok Андрей Филимонов 11 января 2019 | 20:22
Задачи Следственного Комитета вытекают из того, что сей орган обслуживает преступников.
igor222 11 января 2019 | 20:41
"Я надеялся, что хотя бы до какой-то поворотной точки они будут расследовать это дело более-менее независимо, как это было с убийством Немцова".
Во-первых, сравнил хрен с пальцем. Во-вторых, а какой смысл в этом расследовании? На кой чёрт ребята полезли в расследование того, что есть ли российские военные, в частном виде в какой-то стране? Какое их собачье дело? Буквально хотели потявкать и пропиариться. И совершенно неважно, кто убил парней. Негроиды или белолицые. Не надо лезть в частные дела частных военных компаний, и тем более, если эту тему курирует государство. В первом случае – это дело бизнеса, во втором намерения этой тройки представляли угрозу национальной безопасности. В итоге, за что боролись, на то и напоролись.
А Ходор здесь выступил как явный провокатор, и теперь пытается снять с себя свою часть вины. Как всегда в своем амплуа. Натравить, оплатить (частично, аванс). Результат всегда один. В России трупами были соперники, вне России такими должны быть подельники.