Ходорковский: СК не занимается объективным расследованием убийства журналистов в ЦАР

Следственный комитет не занимается объективным расследованием убийства журналистов в ЦАР. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель движения «Открытая Россия» и центра «Досье» Михаил Ходорковский.

«Если допросы в Москве еще были проведены профессионально, то продолжение работы следствия в ЦАР нельзя назвать не то что профессиональной, а просто достаточной. Смешно говорить, что местные власти не позволили им провести полноценный допрос выжившего водителя и замешанных в деле жандармов, если вся ЦАР зависит от личного окружения Владимира Путина», — считает он.

М.Ходорковский предположил, что следствие в какой-то момент «жестко остановили».

«Я надеялся, что хотя бы до какой-то поворотной точки они будут расследовать это дело более-менее независимо, как это было с убийством Немцова. Было печально убедиться, что у них нет ни желания, ни возможности вести объективное расследование», — сказал он.

Ранее центр Михаила Ходорковского «Досье» опубликовал в «Новой газете» собственное расследование гибели троих российских журналистов в ЦАР. СК РФ в ответ на публикацию заявил, что журналисты пренебрегли правилами безопасности на территории ЦАР и поэтому были убиты «группой вооруженных людей негроидной расы» в ходе ограбления.

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР неизвестными вооруженными людьми 30 июля 2018 года. Все трое находились в ЦАР для съемок документального фильма о российской частной военной компании Вагнера.

Основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский намерен обратиться с требованием расследования убийства журналистов в ЦАР. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я буду требовать через Комиссию по правам человека ООН проведения нормального расследования в ЦАР и в России. Такая возможность есть, и нашим органам придется публично отвечать перед международным организациями», — сказал он.

Ранее центр Михаила Ходорковского «Досье» опубликовал в «Новой газете» собственное расследование гибели троих российских журналистов в ЦАР. СК РФ в ответ на публикацию заявил, что журналисты пренебрегли правилами безопасности на территории ЦАР и потому были убиты «группой вооруженных людей негроидной расы» в ходе ограбления.

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР неизвестными вооруженными людьми 30 июля 2018 года. Все трое находились в ЦАР для съемок документального фильма о российской частной военной компании Вагнера.