С понедельника время перемещения грузовиков по Москве станет единым в течение всего года

Как сообщили «Интерфаксу» в Центре организации дорожного движения, разовые пропуска грузовому транспорту будут выдаваться на период с 6-ти утра до 10-ти вечера. Такой порядок будет действовать независимо от праздников и времени года. По новым правилам получить разовый пропуск на срок не более 5-ти суток можно будет не чаще двух раза в месяц на одно транспортное средство.