На Курском направлении МЖД произошел технический сбой
Пресс-служба железной дороги предупреждает об увеличении интервалов движения пригородных поездов как в сторону Москвы, так и в область. Что именно произошло на линии, не уточняется.
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Пресс-служба железной дороги предупреждает об увеличении интервалов движения пригородных поездов как в сторону Москвы, так и в область. Что именно произошло на линии, не уточняется.
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