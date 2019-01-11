Кирилл Серебренников удостоен престижной премии «Белый слон» «за впечатляющий симбиоз в театре и кино»
Результаты голосования экспертного совета премии оглашены в Доме кино. Худрук Гоголь-центра становился обладателем этой награды уже не раз.
Премия имеет статус национальной и вручается Гильдией киноведов и кинокритиков.
Комментарии4
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kuchumka 11 января 2019 | 20:11
"Премия имеет статус национальной и вручается Гильдией киноведов и кинокритиков."
И все эти киноведокритики как на подбор с неприличными фамилиями.
novichok_ 11 января 2019 | 20:16
Если его реально посадят, ему еще и Оскара дадут...
naebabchenka_drysch 11 января 2019 | 20:26
А сворованное теперь вернёт?
region62 11 января 2019 | 20:21
Голубая устрица-только на это погоняло эта кирюшка и претендуют.