В Челябинске прокуратура поручила полиции провести проверку по факту оскорбления гея в соцсети ВКонтакте
Как передает телеканал «Дождь», сам пострадавший по имени Артем написал на своей странице, что подобная проверка произойдет впервые. Раньше из прокуратуры приходили стандартные ответы, что состава преступления нет.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vlabumur 11 января 2019 | 20:13
Какой кошмар.
novichok_ 11 января 2019 | 20:19
Его что, педерастом назвали?
naebabchenka_drysch 11 января 2019 | 20:29
А что, он не гей?? Тогда - в Суд!
proletarian74 11 января 2019 | 20:19
Его случайно не чеченцем обозвали?
oneoretwo 11 января 2019 | 20:22
...на территории акадЭмика-басмача не хотите попробовать ?...