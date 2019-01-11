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Эксклюзив Эха 20:00, 11 января 2019

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан переведен из карантина в новую двухместную камеру СИЗО «Лефортово»

Об этом «Эху Москвы» сообщил член московской ОНК Евгений Еникеев. Впрочем, по его словам, пообщаться с Уиланом правозащитникам не удалось.

Языковой барьер, по словам Еникеева, привел к тому, что с надзирателями и врачами Уилан общается только жестами. В целом условия содержания Уилана Еникеев оценил как нормальные.

Комментарии

2

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peresvet73 11 января 2019 | 21:00

Провокатора подсадили

kaplan911 11 января 2019 | 21:17

\\ Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан переведен из карантина в новую двухместную камеру СИЗО «Лефортово»...... \\

......второй стукач из структур.

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