\\ Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан переведен из карантина в новую двухместную камеру СИЗО «Лефортово»...... \\

Об этом «Эху Москвы» сообщил член московской ОНК Евгений Еникеев. Впрочем, по его словам, пообщаться с Уиланом правозащитникам не удалось.

Языковой барьер, по словам Еникеева, привел к тому, что с надзирателями и врачами Уилан общается только жестами. В целом условия содержания Уилана Еникеев оценил как нормальные.