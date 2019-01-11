Российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе возглавит министр экономразвития Максим Орешкин

Об этом сообщило агентство РИА, не уточнив, поедет ли на форум президент Владимир Путин.

Напомню, в этом году в Давос не поедут президент США Дональд Трамп – из-за шатдауна, и президент Франции Эммануэль Макрон, у которого, как сообщает Елисейский дворец, слишком плотный график.