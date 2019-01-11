Российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе возглавит министр экономразвития Максим Орешкин
Об этом сообщило агентство РИА, не уточнив, поедет ли на форум президент Владимир Путин.
Напомню, в этом году в Давос не поедут президент США Дональд Трамп – из-за шатдауна, и президент Франции Эммануэль Макрон, у которого, как сообщает Елисейский дворец, слишком плотный график.
Комментарии13
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kottigr1 11 января 2019 | 20:03
А как же фигуранты запретных списков ? Ведь кремлёвская пропаганда ещё недавно трубила о том что они приедут на форум..
kitaiss 11 января 2019 | 20:04
Об этом сообщило агентство РИА, не уточнив, поедет ли на форум президент Владимир Путин.
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могёт ехать...трампа не будет...не перед кем будет зенки прятать...
pro_hanov 11 января 2019 | 20:14
kitaiss: А смысл? Трампа поймать за завтраком не сможет, выдав это за очередной грандиозный успех своей дипломатии и прорыв в изоляции.
kondrat_vlad 11 января 2019 | 20:07
Все првильно, РФ должна быть представленна малограмотными тупицами и людьми не имеющими к экономике никакого дела.
scimitar 11 января 2019 | 20:56
kondrat_vlad: Да и название лживое. Правильно было бы назвать эту контору "Министерство стагнации, разрухи и деградации".
kuchumka 11 января 2019 | 20:09
Министр того чего у нас нет.
sim202_ 11 января 2019 | 20:11
Рогозина не хватает...
tv_victim 11 января 2019 | 20:20
Орешкин - это голова! Он лучше всех расскажет буржуям о беспрецедентном росте зарплат в России!
mardxvar 11 января 2019 | 20:25
tv_victim: а также про мировое чемпиенство по "индексу Бигмака"
ki000999 11 января 2019 | 20:25
в Давос не поедут президент США Дональд Трамп – из-за шатдауна, и президент Франции Эммануэль Макрон, ......................Да выдумывают они все это, просчитывают наперед, не хотят просто, если вдруг нерукопожатный товарищ, поедет, ему руку жать, и разговаривать ниочем!
lager23 11 января 2019 | 20:30
..в этом году в Давос не поедут президент США Дональд Трамп ..
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Особо ценная идея параноика Володи — полноформатная личная встреча с Трампом, поэтому Вова не приедет ввиду отсутствия «Трампнаш», для плешегнома нет другого смысла жизни не будучи осью мира... как бы ему не рехнуться от переживаний!
grs_alx_112018 11 января 2019 | 20:54
Министерство экономического развития ;)) Сразу вспоминается высказывание Фаины Раневской - Странно слова нет, а жопа есть ;))
neitral_n 11 января 2019 | 21:08
Трамп с Макроном послали этот Дивос лесом, причем лесом. А Орешкин такой сурьезный - уссацца можно - как будто что-то понимает! Ну как Рогозя - в космосе или апельсинах!