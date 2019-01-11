Сотрудники СИЗО «Лефортово» пресекли попытку правозащитников пообщаться с арестованным по обвинению в шпионаже Уиланом
Сотрудники СИЗО «Лефортово» пресекли попытку правозащитников пообщаться с арестованным по обвинению в шпионаже Полом Уиланом. Как рассказал ТАСС член московской ОНК Евгений Еникеев, Уилан совсем не говорит по-русски. Члены Общественной наблюдательной комиссии хотели поговорить с ним на его родном языке, но им запретили это делать.
Комментарии3
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udavi_naebabchenko 11 января 2019 | 19:41
Носатые правозащитники почуяли запах долларов?
anemon 11 января 2019 | 19:45
А правозащитники, допустим, знают английский, и, неужели в штатах ФСИН (или кто там должен присутствовать на встречах) не нашлось ни одного англо-русско-язычного сотрудника?
zamorysh 11 января 2019 | 19:47
Если не говорит по русски, то и не шпион.