Сотрудники СИЗО «Лефортово» пресекли попытку правозащитников пообщаться с арестованным по обвинению в шпионаже Уиланом

Сотрудники СИЗО «Лефортово» пресекли попытку правозащитников пообщаться с арестованным по обвинению в шпионаже Полом Уиланом. Как рассказал ТАСС член московской ОНК Евгений Еникеев, Уилан совсем не говорит по-русски. Члены Общественной наблюдательной комиссии хотели поговорить с ним на его родном языке, но им запретили это делать.