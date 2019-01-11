На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц
Об этом на своей странице ВКонтакте пишет мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро, а в этом году появится на уличных камерах, «и это будет круто – преступники будут держаться подальше от Москвы», — пишет градоначальник.
Комментарии6
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gordy 11 января 2019 | 19:35
«и это будет круто – преступники будут держаться подальше от Москвы»
Полицию распустят?
nelibermot27 11 января 2019 | 19:37
gordy: задерживать преступников, находящихся в розыске, сам лично будешь?
polsan 11 января 2019 | 19:41
nelibermot27: Лучше послать туда троллей во главе с путриком и дрыщом! )))
danko1 11 января 2019 | 19:47
polsan: Преступники в Кремле и во власти всюду.
А система эта не террористов будет искать, а тех, кто по закону в цивилизованной стране жить желает.
alena01 11 января 2019 | 19:43
Так Вова и так все больше в Сочи...
alo0000 11 января 2019 | 19:49
Хорошо бы ещё распознавали зажравшиеся хари, морды и рожи.