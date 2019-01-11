На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц

Об этом на своей странице ВКонтакте пишет мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро, а в этом году появится на уличных камерах, «и это будет круто – преступники будут держаться подальше от Москвы», — пишет градоначальник.