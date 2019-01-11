В Перми появились еще двое подозреваемых по делу об акции с чучелом, изображающим Владимира Путина

Ими стали активист местного штаба Алексея Навального и лидер пермского отделения Либертарианской партии. Об этом «Медиазоне» рассказали адвокаты подозреваемых. Другому активисту штаба Навального, привлеченному к ответственности по этому же делу, обвиняют в хулиганстве. Все задержанные находятся под подпиской о невыезде. У них дома были проведены обыски.

В ноябре прошлого года в центре Перми активисты привязали к столбу одетый в тюремную робу манекен с маской Путина. К манекену были прикреплены надписи «Военный преступник» и «Лжец».