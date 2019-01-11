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19:30, 11 января 2019

В Перми появились еще двое подозреваемых по делу об акции с чучелом, изображающим Владимира Путина

Ими стали активист местного штаба Алексея Навального и лидер пермского отделения Либертарианской партии. Об этом «Медиазоне» рассказали адвокаты подозреваемых. Другому активисту штаба Навального, привлеченному к ответственности по этому же делу, обвиняют в хулиганстве. Все задержанные находятся под подпиской о невыезде. У них дома были проведены обыски.

В ноябре прошлого года в центре Перми активисты привязали к столбу одетый в тюремную робу манекен с маской Путина. К манекену были прикреплены надписи «Военный преступник» и «Лжец».

Комментарии

9

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mavviomy 11 января 2019 | 19:33

Бедные менты, носятся с чучелом... Организованная преступность слившаяся с органами власти спит спокойно...

kottigr1 11 января 2019 | 19:41

mavviomy: Немного не понятно.. А почему пермские полицейские так уверены, что чучелом был именно В.В.Путин ? Неужели других вариантов нет ?

danko1 11 января 2019 | 19:43

kottigr1: Уверены.
Но в чем преступление? Почему за правду надо преследовать?

kottigr1 11 января 2019 | 19:50

danko1: Так это принципиальный вопрос. Задержанным нужно требовать официальное опознание. Мало ли чего там полицейским, утомленным тяжелой службой, может привидится. Может быть была использована маска человека похожего на Путина, а это уже совсем другой разговор. Надо вызывать Путина, ставить в ряд несколько чучел и вместе с понятыми проводить официальное опознание. Потом пусть Путин пишет заявление в полицию, что он оскорблен. Только так...

lenin3 11 января 2019 | 19:34

Ой,ну это ж баловство-привязали.Вот если б бутылку из-под шампанского по назначению использовали в перформансе-было б надругательство...)))

kama 11 января 2019 | 19:37

В домах что искали - спрятанные чучела Путина?

oleg_kievlyanin 11 января 2019 | 19:51

kama: //В домах что искали - спрятанные чучела Путина?//

Оригинал искали.

tv_victim 11 января 2019 | 19:37

Вуду пипл?

snagging 11 января 2019 | 19:52

Неужели любое чучело на Путина похоже.

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