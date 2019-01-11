Биатлонист Александр Логинов впервые в карьере стал обладателем золотой медали на этапе Кубка мира

Сегодня он первым пришел к финишу в спринтерской гонке в немецком Оберхофе. Сам Логинов в эфире телеканала Матч ТВ признался, что до самого финиша не был уверен в результате.

Лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё стал вторым.

Завтра в Оберхофе мужская гонка преследования.