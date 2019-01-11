Биатлонист Александр Логинов впервые в карьере стал обладателем золотой медали на этапе Кубка мира
Сегодня он первым пришел к финишу в спринтерской гонке в немецком Оберхофе. Сам Логинов в эфире телеканала Матч ТВ признался, что до самого финиша не был уверен в результате.
Лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё стал вторым.
Завтра в Оберхофе мужская гонка преследования.
Комментарии1
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lenin3 11 января 2019 | 19:18
Дурак этот Логинов,ездит на соревнования,жилы рвёт.Надо было как Зубков подать в иск в Мосгорсуд:тот бы его сразу победителем Кубка мира назначил без всяких соревнований...