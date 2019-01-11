Частная американская компания SpaceX осуществила запуск очередной ракеты Falcon-9
Носитель должен вывести на орбиту 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.
Для первой ступени ракеты это уже второй полет. В сентябре прошлого года она уже использовалась в коммерческом запуске SpaceX. На этот раз компания вновь планирует осуществить ее посадку на плавучую платформу в Тихом океане.
Комментарии8
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tv_victim 11 января 2019 | 19:13
А у нас зато супертелескоп стырили....
punk_not_dead 11 января 2019 | 19:17
tv_victim:
а в РФ зато на днях примут закон, что можно сбивать гражданские самолёты и всякие фальконы-8 и 9 и 10, подпадающие под эту категорию, если будут болтаться на орбите над территорией Великой России
leda53 11 января 2019 | 19:28
punk_not_dead: Это еще попасть надо... Лавры С-300 покоя не дают? ;)
stanislav1975 11 января 2019 | 19:33
tv_victim: Не клевещите. Телескоп "Хапнул" будет выведен на орбиту в ранее заявленные сроки!
askol2016 11 января 2019 | 19:21
У Рагозина сердце прихватило...
sagen 11 января 2019 | 19:49
askol2016: Застой в космической отрасли начался задолго до Рогозина. Он как умелый менеджер, вроде дядюшки Зю должен по-тихому канализировать эту отрасль, Зюганов умело спустил в сортир коммунистическую идею.Денег на космос в России уже нет и никогда не будет, чтобы с размахом, с удалью молодецкой. Слава богу хоть и так что-то запускают для военных нужд. Украина давала чуть ли не половину космической отрасли, не говоря о том, что кроме украинца Королева огромный вклад в ракетостроение оказали украинцы Глушко, Челомей и Янгель.
Как ни крути, а сегодняшняя Россия даже не половина научного потенциала СССР. Евреи уехали, Украина откололась. Ну позапускают, что осталось от СССР, сказок понарасказывают и на этом все закончится.
unafk 11 января 2019 | 19:33
Ничего,скоро батут достроим,догоним и перегоном(ДИП) помните,было такое в середине 20 века
kaplan911 11 января 2019 | 19:49
\\ Частная американская компания SpaceX осуществила запуск очередной ракеты Falcon-9\\
У нас тоже есть частная компания.....Вагнер называется.
Компания наёмников и убийц.
При этом пересидент награждает их государственными наградами.
И при этом почему-то Обама......чмо.