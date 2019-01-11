\\ Частная американская компания SpaceX осуществила запуск очередной ракеты Falcon-9\\

Носитель должен вывести на орбиту 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.

Для первой ступени ракеты это уже второй полет. В сентябре прошлого года она уже использовалась в коммерческом запуске SpaceX. На этот раз компания вновь планирует осуществить ее посадку на плавучую платформу в Тихом океане.