//NASA официально уведомила Роскосмос об отмене приглашения Дмитрия Рогозина в США

Это подтверждает пресс-служба госкорпорации.

Ранее сообщалось, что против визита Рогозина высказался ряд американских политиков. Впрочем, как утверждает официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко, о причинах отмены визита в письме NASA не говорится. Поездка Рогозина в США планировалась на февраль.

Ранее Дмитрий Рогозин говорил, что проблемы с организацией визита в США вредит репутации американского управления. При этом он отмечал, что в произошедшем виноваты власти США.

Ранее Рогозин приглашал главу НАСА в Россию, но сегодня директор управления Джим Брандестайн написал, что у него нет в планах заграничных поездок.