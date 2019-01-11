NASA официально уведомила Роскосмос об отмене приглашения Дмитрия Рогозина в США
Это подтверждает пресс-служба госкорпорации.
Ранее сообщалось, что против визита Рогозина высказался ряд американских политиков. Впрочем, как утверждает официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко, о причинах отмены визита в письме NASA не говорится. Поездка Рогозина в США планировалась на февраль.
Ранее Дмитрий Рогозин говорил, что проблемы с организацией визита в США вредит репутации американского управления. При этом он отмечал, что в произошедшем виноваты власти США.
Ранее Рогозин приглашал главу НАСА в Россию, но сегодня директор управления Джим Брандестайн написал, что у него нет в планах заграничных поездок.
Комментарии13
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viktorova 11 января 2019 | 19:06
Ну вот, наконец, дождался. А то все готовился и готовился...
naebabchenka_drysch 11 января 2019 | 19:11
Вот правильно говорил сатирик - "Тупые американцы".
Теперь летать им в космос с батутов. ;-))))
sparky 11 января 2019 | 19:15
naebabchenka_drysch: У тебя мечты тупые.
compare 11 января 2019 | 19:17
naebabchenka_drysch: твой "сатырык" договорился....
barukh_buzauskas 11 января 2019 | 19:24
naebabchenka_drysch: нехай сначала рогозька на батуте попрыгает
лишние сало растрясет...
амэриканци заплатят и исправно их повезёте туды куды оне прикажуть...
varz 11 января 2019 | 19:53
//NASA официально уведомила Роскосмос об отмене приглашения Дмитрия Рогозина в США
Роскосмос снова официально уведомил, что не получал официальное уведомление НАСА об отмене!
- НАСА: ну вот же! в почте!
- РК: здесь не по-русски
- НАСА: вы лист переверните!
- РК: аа..эмм., здесь запятой нет, значит не считается! Исправте о направте заново, мы рассмотрим в течение установленного времени, а пока будем паковать чемоданы и выписывать командировочные..
zapadnay 11 января 2019 | 19:10
А как хотел, как хотел. До последнего надеялся.
Теперь с горя на батут и на Луну.
zapadnay 11 января 2019 | 19:25
Но самое интересное в другом: о чем Рогозин говорил бы с представителями НАСА?! Он, если не ошибаюсь, журналист. И возможно, специализация у него была по сохе (основы сельского хозяйства) - был такой предмет на журфаке. Внешность у него широкая, прямо-таки настоящий директор совхоза. Как его занесло в космические сферы - загадка. Крен такой пошёл, командуй тем, чего не знаешь. Вот и командуют по всему периметру. И как следствие непрофессионализма, имеем то, что имеем.
us101 11 января 2019 | 19:18
Бедный Ерик!...
sasass 11 января 2019 | 19:22
До пиндосов дошло , что специалисту с литературным образованием в космических делах делать нечего...
delovoy_podolsk 11 января 2019 | 19:25
Рагозин находится под санкциями. Тем более ему нечего делать в НАСА. Он ни какого интереса не представляет для цивилизованного человечества, как и вся химера под названием Россия, желающая чтобы её признали государством.
y3emen1 11 января 2019 | 19:32
ну вот, и роскосмического хряка обидели, пиндосы проклятые
scimitar 11 января 2019 | 19:52
y3emen1: Теперь Рогожка порвет от злости два батута!