Американские дипломаты рассчитывают в среду посетить арестованного в Москве Пола Уилана
Об этом говорится в заявлении брата задержанного Дэвида Уилана по итогам его общения с послом США в России Полом Хантсманом. Уилан арестован по подозрению в шпионаже. Сам он свою вину отрицает. Дэвид Уилан также рассказал, что в понедельник в Москве дипломаты США, Канады, Великобритании и Ирландии обсудят свои действия по делу арестованного. Пол Уилан является гражданином всех перечисленных стран.
Возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана сейчас не обсуждается, — сказала спикер МИДа. Это официальная позиция ведомства, — подчеркнула Мария Захарова.
Она добавила, что Пола Уилана ждет суд.
Комментарии4
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piterjanis 11 января 2019 | 19:15
Следствие разберется,что за гусь.
osrswen 11 января 2019 | 19:22
лохи западские, сколько можно что-то обсуждать и координировать? когда же до вас дойдет с каким гавном вы имеете дело??
hardbone 11 января 2019 | 19:18
Похоже поймали реально шпиона. Помпео задали прямой вопрос, тот ушел от ответа.
haldey 11 января 2019 | 19:25
Сначала пусть 4 дипломата разберутся, на кого он шпионил, а потом тот, "кто победил", будет защищать свое "верного солдата невидимого фронта"))) Только чур не драться))) Горячие наглосаксы)))