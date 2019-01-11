Биатлонист Александр Логинов впервые в карьере стал обладателем золотой медали на этапе Кубка мира
Сегодня он первым пришел к финишу в спринтерской гонке в немецком Оберхофе. Лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё стал вторым.
Завтра в Оберхофе мужская гонка преследования.
Комментарии2
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kottigr1 11 января 2019 | 18:37
Снова какому-то капитану госбезопасности пришлось мочу за российского лыжника сдать ?..
vladimir1967 11 января 2019 | 18:38
А зачем он соревнуется, пусть сразу идет в Мосгорсуд , который признает Логинова чемпионов.всех времен и народов.