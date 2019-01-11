Компания SpaseX завершила сборку многоразовой ракеты-носителя Starship
Основатель компании Илон Маск утверждает, что ракета будет использоваться для пилотируемого полета на Марс в 24-м году. Фото ракеты опубликовано в Твиттере Маска.
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Основатель компании Илон Маск утверждает, что ракета будет использоваться для пилотируемого полета на Марс в 24-м году. Фото ракеты опубликовано в Твиттере Маска.
Комментарии21
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kottigr1 11 января 2019 | 18:34
Осиновый кол в гниющую российскую космонавтику.. На одних стареньких Фау в нынешнем тысячелетии далеко уже не улетишь...
aleks50 Алексей Клубников 11 января 2019 | 18:37
kottigr1: Рогозин пообещал обновить высоко технологичные отечественные батуты. Маск обзавидуется.
aspid55 11 января 2019 | 18:59
aleks50: Ну и чего, Рогозин тоже обещал чего-нибудь сделать, когда -нибудь.
И не соврал ведь.
Может в штаны наложит?
kamen_12 11 января 2019 | 19:08
kottigr1: Фау 2 на сто километров летала, с Катюшой можно сравнить. Катюша работала, Фау 2 так и осталась оружием возмездия.
kottigr1 11 января 2019 | 19:15
kamen_12: «Фау-2» - Первый пуск состоялся в марте 1942 года, а первый боевой пуск — 8 сентября 1944 года. Количество осуществлённых боевых пусков ракеты составило 3225. «Фау-2» является первым в истории объектом, совершившим суборбитальный космический полёт, достигнув при вертикальном запуске высоты в 188 км. Это произошло в 1944 году.
kamen_12 11 января 2019 | 19:21
kottigr1: Немцы джинсы изобрели, не американцы. Джинсы " Леви Страус" придумал эмигрант из Германии Штраус.
kottigr1 11 января 2019 | 19:24
kamen_12: Причем Штраус был евреем.. Намекаете, что родиной джинсов на самом деле был Израиль ?
kamen_12 11 января 2019 | 19:28
kottigr1: Немец видимо, коль с Германии.
kamen_12 11 января 2019 | 19:30
kottigr1: Точно еврей с Бамберга!
michael_zagorsk 11 января 2019 | 19:53
kottigr1: Спасибо, улыбнуло!
michael_zagorsk 11 января 2019 | 19:49
kamen_12: Тут дрогое, Самое главное, спёрли инерциальную систему управления. Покойный Борис Евсеевич Черток не даст соврать. А я наблюдал в течение двух семестров ГСП от тополей. Изумительная вещь, воронёная.
gostrax 11 января 2019 | 18:37
А вот Лаос России Т-34 отгрузил , потому как дИды воевали ! Вот бы из ентих танков да по пиндоскому кораблю!Гы-га-га!
Ну как-нибудь вот так должны отреагировать 86% российского Електората.
yralez 11 января 2019 | 18:39
Пролетая мимо рогозинской базы на Луне, передавайте привет......если найдете ее.
chatjokey 11 января 2019 | 18:43
Ну вы то не позорьтесь. Они только hopper собрали для испытаний.
sergs_sergs 11 января 2019 | 18:46
А на рассее ужин, макароны...
m_doc 11 января 2019 | 18:53
sergs_sergs: И ты, дубина, посреди всей этой красоты.
polsan 11 января 2019 | 18:51
Основатель компании Илон Маск утверждает, что ракета будет использоваться для пилотируемого полета на Марс в 24-м году.
При всём уважении к Илону Маску, непонятно зачем лететь в 24 году к Марсу ?! Колонизация Марса связана с такими большими сложностями при том, что
на Земле ещё столько много территорий пригодных для проживания человека, что сегодня это больше похоже на шоу! Вкладывайте деньги в Землю, перестаньте воевать! Земля намного лучше чем Марс!
stanislav1975 11 января 2019 | 19:00
polsan: А вдруг астероид упадет? Мы все тут хорошо наладим и вдруг все умрём. А так будет резерв человеческой расы.
kottigr1 11 января 2019 | 19:00
polsan: Хотят американцы подальше улететь от придурков грозящихся превратить США в радиоактивный пепел...
dm2 11 января 2019 | 19:09
polsan: когда Колумб поплыл открывать неведомые земли тоже было достаточно места, а вот все равно поплыл . . .
zhav 11 января 2019 | 19:25
Подумаешь достижение ,,,,,,а мы в России можем 10 ящиков помидор на свалке раздавить !!!!!! По тому что Россия -это веЛИКАЯ стрАНОС!