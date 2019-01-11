Американский круизный лайнер «Оазис» раньше срока вернулся в порт Канаверал
Причиной стало массовое заражение отдыхающих норовирусной инфекций. Как пишет «Сан», на борту судна находилось около 9-ти тысяч пассажиров и членов экипажа. Кишечным гриппом заразились 277 из них. Причина вспышки заболевания пока неизвестна.
Комментарии1
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viktorova 11 января 2019 | 18:59
Какая-нибудь пригожинакая портянка поехала отдыхать... и всех заразила...