Американский круизный лайнер «Оазис» раньше срока вернулся в порт Канаверал

Причиной стало массовое заражение отдыхающих норовирусной инфекций. Как пишет «Сан», на борту судна находилось около 9-ти тысяч пассажиров и членов экипажа. Кишечным гриппом заразились 277 из них. Причина вспышки заболевания пока неизвестна.