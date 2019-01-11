В Польше по подозрению в шпионаже арестован гражданин Китая
В Польше по подозрению в шпионаже арестован гражданин Китая, директор по вопросам продаж в местном отделении компании Huawei. Он обвиняется в сотрудничестве с разведкой КНР. Польское законодательство предусматривает за это до 10-ти лет лишения свободы. Как сообщает Франс Пресс, Китай уже выразил озабоченность в связи с этим задержанием.
Комментарии7
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valeromm 11 января 2019 | 18:42
Польша- проститутка Европы (с) Черчиль.
Наверняка выдадут США, у таких стран не чувства собственного достоинства и чести, действуют по указке хозяев.
kottigr1 11 января 2019 | 18:45
valeromm: Китайцы заранее присматриваются к своим будущим соседям....
chnch 11 января 2019 | 18:54
valeromm: valeromm- проститутка Пригожина (с) Сталин..
Наверняка его продадут в пуьличный дом, у таких продажных идиотов не чувства собственного достоинства и чести, действуют по указке хозяев.
polsan 11 января 2019 | 18:55
valeromm: А каким странам Вы лично относитесь с уважением и считаете дружественными России?
valeromm 11 января 2019 | 19:46
polsan:
Я ко всем страна отношусь с уважением, за исключением Польши. Из этой страны к нам пришло слово "гонор". Будете смеяться но в Польше это слово означает ... "честь".
так есть ли у Польши честь?
captainobvious 11 января 2019 | 18:57
гражданина Китая, это точно? ощибки нет? как-то трудно поверить, что за китаефобию сейчас стали платить лучше, чем за русофобию...
za_stalina 11 января 2019 | 19:18
captainobvious: исключение лишь подтверждает правило.