Американские дипломаты рассчитывают в среду посетить арестованного в Москве Пола Уилана

Об этом говорится в заявлении брата задержанного Дэвида Уилана по итогам его общения с послом США в России Полом Хантсманом. Уилан арестован по подозрению в шпионаже. Сам он свою вину отрицает. Дэвид Уилан также рассказал, что в понедельник в Москве дипломаты США, Канады, Великобритании и Ирландии обсудят свои действия по делу арестованного. Пол Уилан является гражданином всех перечисленных стран.