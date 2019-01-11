Власти не будут запрещать врачам и учителям принимать подарки

Текст законопроекта, допускавший такую трактовку, обещают уточнить.

Предположения о том, что учителям и врачам запретят получать подарки – это «домыслы» и неверное толкование, рассказал агентству РИА Новости замглавы аппарата правительства Андрей Логинов. Он подчеркнул, что в законопроекте, ранее внесенном в Госдуму правительством в рамках национального плана по противодействию коррупции, речь идет только о чиновниках. И ограничения, которые в нем предусмотрены, не будут распространяться на врачей и учителей. Однако раз в документе увидели такую трактовку, то в него внесут необходимые поправки, и исключат эти категории бюджетников из списка тех, кому планируется запретить принимать подарки. Логинов отметил, что «есть горячие головы, которые предлагают распространить ограничения до сторожа, уборщицы и технички», но он с таким подходом не согласен. К тому же, напомнил замглавы аппарата правительства, эта сфера регулируется Гражданским кодексом, который допускает возможность работникам лечебных, воспитательных, образовательных и других учреждений получать подарки не дороже 3 тысяч рублей.

Отметим, что согласно законопроекту, предложенному правительством, госслужащим, сотрудникам бюджетных организаций и госкорпораций хотят запретить принимать любые подарки, кроме цветов, печатной канцелярской продукции и наград