Бывшего зам полпреда президента будут судить за вымогательство взятки у генерала следственного комитета
Речь идет о 3,5 миллионах рублей.
Дело рассмотрит о Московский районный суд. ФИгурантов двое: бывший зампред президента по северо-западному федеральному округу Александр Дацышин и также бывший главред газеты Новые колеса Игорь Рудников. Они по версии следствия требовали 50 тысяч долларов от генерал лейтенанта Следственного комитета Виктора Леденева. Якобы, высокопоставленный служащий был недоволен статьями в «Новых колесах» о себе.
Писали, что он связан с криминальными элементами, о его низкой профессиональной компетенции, отрицательных личных качествахж Деньгами генерал якобы планировал прекратить публикацию позорящих его сведений. Переговоры проходили в калининграде в кабинете зам полпреда Дацышина. Впрочем, правоохранители сочли, что он помогал требовать деньги бескорыстно, все деньлги якобы предназначались редактору газеты. В начале позапрошлого года генера передал конверт с мечеными купюрами. после чего предполагаемых вымогателей задержали.
Александр Дацышин занимал должность заместителя полпреда президента на протяжении 6 лет. Сейчас он партнер в рыбопромышленной компании, чья прибыль за 2017 год превысила 2 миллиарда рублей.
Комментарии1
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kaplan911 11 января 2019 | 18:59
Развелось, блин, генералов.......больше чем в СССР.
Дармоеды.