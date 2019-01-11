Бывшего зам полпреда президента будут судить за вымогательство взятки у генерала следственного комитета

Речь идет о 3,5 миллионах рублей.

Дело рассмотрит о Московский районный суд. ФИгурантов двое: бывший зампред президента по северо-западному федеральному округу Александр Дацышин и также бывший главред газеты Новые колеса Игорь Рудников. Они по версии следствия требовали 50 тысяч долларов от генерал лейтенанта Следственного комитета Виктора Леденева. Якобы, высокопоставленный служащий был недоволен статьями в «Новых колесах» о себе.

Писали, что он связан с криминальными элементами, о его низкой профессиональной компетенции, отрицательных личных качествахж Деньгами генерал якобы планировал прекратить публикацию позорящих его сведений. Переговоры проходили в калининграде в кабинете зам полпреда Дацышина. Впрочем, правоохранители сочли, что он помогал требовать деньги бескорыстно, все деньлги якобы предназначались редактору газеты. В начале позапрошлого года генера передал конверт с мечеными купюрами. после чего предполагаемых вымогателей задержали.

Александр Дацышин занимал должность заместителя полпреда президента на протяжении 6 лет. Сейчас он партнер в рыбопромышленной компании, чья прибыль за 2017 год превысила 2 миллиарда рублей.