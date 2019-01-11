///Губернатор Магаданской области: В России никогда не уничтожали инакомыслящих

В России никогда не уничтожали инакомыслящих, — считает губернатор Магаданской области Сергей Носов. В интервью газете «Завтра» он сказал, в частности, что советская власть создала все условия одному из самых знаменитых заключенных Колымы Сергей Королев, чтобы он мог заниматься своим делом. Политические репрессии губернатор назвал печальной страницей, которая есть в жизни любого народа, однако, нужно думать о будущем.

Высказывание губернатора об отсутствии преследования за инакомыслие, — это показатель образования этого человека, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Николай Сванидзе. Он добавил, что присутствие Носова на этой должности удивительно.

Сванидзе добавил, что малообразованные люди нередко вспоминают Сталина, когда хотят высказать недовольство коррупцией в высших эшелонах власти.