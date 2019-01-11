Губернатор Магаданской области: В России никогда не уничтожали инакомыслящих
В России никогда не уничтожали инакомыслящих, — считает губернатор Магаданской области Сергей Носов. В интервью газете «Завтра» он сказал, в частности, что советская власть создала все условия одному из самых знаменитых заключенных Колымы Сергей Королев, чтобы он мог заниматься своим делом. Политические репрессии губернатор назвал печальной страницей, которая есть в жизни любого народа, однако, нужно думать о будущем.
Высказывание губернатора об отсутствии преследования за инакомыслие, — это показатель образования этого человека, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Николай Сванидзе. Он добавил, что присутствие Носова на этой должности удивительно.
Сванидзе добавил, что малообразованные люди нередко вспоминают Сталина, когда хотят высказать недовольство коррупцией в высших эшелонах власти.
Комментарии13
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desdichado 11 января 2019 | 18:34
//В России никогда не уничтожали инакомыслящих,//
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После таких заявлений, даже если власти, вдруг, по какому-то поводу, скажут правду, никакой веры им не будет.
slovoidelo199 11 января 2019 | 18:57
///Губернатор Магаданской области: В России никогда не уничтожали инакомыслящих
В России никогда не уничтожали инакомыслящих, — считает губернатор Магаданской области Сергей Носов. В интервью газете «Завтра» он сказал, в частности, что советская власть создала все условия одному из самых знаменитых заключенных Колымы Сергей Королев, чтобы он мог заниматься своим делом. ///
Замечательно! Конечно верю!
Только вот вопрос имею : А сколько ложечек сахара клали в чашечку с кофе, при подаче его в постель заключенному Королёву ?
apels 11 января 2019 | 18:36
Этого придурка в те бы условия!
vis_a_vis 11 января 2019 | 19:07
apels: Из Википедии:
Королёв был арестован 27 июня 1938 года по обвинению во вредительстве, после ареста Ивана Терентьевича Клеймёнова и других работников Реактивного института. По некоторым данным, он был подвергнут пыткам — ему сломали челюсть. Автором этой версии является журналист Я. Голованов. Однако в своей книге[11] он подчёркивает, что это только версия:
В феврале 1988 года я беседовал с членом-корреспондентом Академии наук СССР С. Н. Ефуни. Сергей Наумович рассказывал мне об операции 1966 года, во время которой Сергей Павлович умер. Сам Ефуни принимал участие в ней лишь на определённом этапе, но, будучи в то время ведущим анестезиологом 4-го Главного управления Минздрава СССР, он знал все подробности этого трагического события.
— Анестезиолог Юрий Ильич Савинов столкнулся с непредвиденным обстоятельством, — рассказывал Сергей Наумович. — Для того чтобы дать наркоз, надо было ввести трубку, а Королёв не мог широко открыть рот. У него были переломы двух челюстей…
— У Сергея Павловича были сломаны челюсти? — спросил я жену Королёва, Нину Ивановну.
— Он никогда не упоминал об этом, — ответила она задумчиво. — Он действительно не мог широко открыть рот, и я припоминаю: когда ему предстояло идти к зубному врачу, он всегда нервничал…
Королёв пишет ясно: «следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам». Но доказать, что Николай Михайлович Шестаков сломал челюсти Сергею Павловичу Королёву, я не могу. К сожалению, никто этого уже не сможет доказать...
slovoidelo199 11 января 2019 | 19:20
vis_a_vis: //— У Сергея Павловича были сломаны челюсти? — спросил я жену Королёва, Нину Ивановну.
— Он никогда не упоминал об этом, — ответила она задумчиво. — Он действительно не мог широко открыть рот, и я припоминаю: когда ему предстояло идти к зубному врачу, он всегда нервничал… ///
как же это по-советски очень символично:
Предупреждение от гэбешной системы - "...не открывай лишний раз рот падла лагерная!"
nikolashin2017 11 января 2019 | 19:13
apels: там рядом лагеря и зоны:
какие могут быть резоны?
yralez 11 января 2019 | 18:36
Лучше быть губернатором в Магадане, чем зэком на Колыме.
Сволочь отлично чувствует разницу.
slovoidelo199 11 января 2019 | 19:03
//Лучше быть губернатором в Магадане, чем зэком на Колыме. //
Неправда! После того как один из рабов на галерах вот уже около 20-и лет там "пашет" и нежелает уходить - ему там очень понравилось, я готов поверить тому что быть губернатором магаданским гораздо хуже чем простым зэком гулаговским....И нестоит меня переубеждать!
alo0000 11 января 2019 | 18:43
Вот как раз и не удивительно присутствие этого на должности.
nikolaitschi 11 января 2019 | 18:51
Это не про образование, а про совесть. Впрочем, их задача - видеть грудь четвертого.
ahtung700 11 января 2019 | 19:14
о,ща порохоюоты бутут снисходить на говно, не упоминая про 38 год,что им устроил вальцман пидрошенка)))
a_111111 11 января 2019 | 19:29
Я думаю этому губернатору пора тоже все условия создать
us101 11 января 2019 | 19:36
Все гораздо проще, он не из группы малообразованных, он из элитной российкой касты подонков.