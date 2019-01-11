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18:22, 11 января 2019

В доме, пострадавшем от взрыва в Магнитогорске, частично восстановили газоснабжение

Между тем, издание Znak.com, ранее сообщившее о возможной террористической подоплеке трагедии, направило в Следственный комитет список вопросов о расследовании взрыва.

Специалисты вернули газ почти в 100 квартир дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Работы продолжаются: газовикам остается подключить еще больше 350 квартир, передает ТАСС. Ранее местным жителям предложили перейти на электроплиты, но большинство отказались от этого варианта и высказались за сохранение газоснабжения.
Завтра на месте начнутся работы по демонтажу седьмого и восьмого подъездов, которые были признаны не подлежащими восстановлению после взрыва. Затем дом разделят на два отдельных здания, а на месте трагедии будет возведен мемориал. В пятом и шестом подъездах сейчас жильцов нет: эту часть дома признали аварийной, а людей расселили.
Следствие по делу об обрушении дома сейчас продолжается.

По словам мэра Магнитогорска Сергея Бердникова, взрыв, вероятнее всего, произошел на втором или третьем этаже. Также он подчеркнул, что версия теракта не подтвердилась.

К следствию при этом накопилось немало вопросов у журналистов: издание Znak.com даже составило свой список. Редакция отметила, что СК не огласил никаких подробностей расследования. В связи с этим Znak.com направил в ведомство письмо с 14 вопросами по делу. В частности, журналистов интересует основная версия трагедии, по какой статье возбуждено дело и есть ли задержанные, в какой квартире произошел взрыв и мог ли он быть намеренным. Кроме того, Znak.com задается вопросами о связи между этой трагедией и взрывом машины, произошедшим в Магнитогорске днем позже, а также обнаружением бомбы в мусорной урне недалеко от торгового центра «Континент».

Ранее Znak.com со ссылкой на свои источники сообщил, что взрыв в доме мог быть терактом, а его предполагаемые исполнители были убиты при задержании на следующий день.

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