В Москве, по некоторым данным, похищен главный фигурант дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Как сообщает Росбалт, речь идет об украинском криминальном авторитете Юрии Василенко. Инцидент произошел в ресторане на Проспекте Мира, который он использовал в качестве офиса. В заведение вошли несколько мужчин, которые силой увезли его в неизвестном направлении. В Следственном комитете Москвы утверждают, что возбуждено дело по факту похищения посетителя ресторана. Официально имя пострадавшего не называется.