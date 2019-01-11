В Москве, по некоторым данным, похищен главный фигурант дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
В Москве, по некоторым данным, похищен главный фигурант дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Как сообщает Росбалт, речь идет об украинском криминальном авторитете Юрии Василенко. Инцидент произошел в ресторане на Проспекте Мира, который он использовал в качестве офиса. В заведение вошли несколько мужчин, которые силой увезли его в неизвестном направлении. В Следственном комитете Москвы утверждают, что возбуждено дело по факту похищения посетителя ресторана. Официально имя пострадавшего не называется.
Комментарии2
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pantera_1 11 января 2019 | 18:36
Концы в воду. Или инсцинировка. Скорее, первое.
Криминальный украинский авторитет устроил "офис" в московском ресторане "Базилик". Однако.
slovoidelo199 11 января 2019 | 19:36
pantera_1: //Криминальный украинский авторитет устроил "офис" в московском ресторане "Базилик". Однако.//
А почему вы удивлены? Ему что "офис" рядом с моргом или около дворницкой сделать?
Сразу видно - пожрать "авторитет" любит : нажирается на будущее - не всем же устроиться на зоне так смогут как кущевские...