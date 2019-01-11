Белый Дом США готовиться к введению в стране национального чрезвычайного положения
Белый Дом США готовиться к введению в стране национального чрезвычайного положения, чтобы начать строительство стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.
В четверг вечером, после того как Дональд Трамп посетил Техас на границе с Мексикой, американские СМИ сообщили, что Белый Дом начал подготовку к введению чрезвычайного положения в стране — которое позволит президенту США начать строительство стены в обход Конгресса. Из-за того, что Демократы, а теперь и примкнувшие к ним некоторые республиканцы, отказываются выделить 5.7 млрд долларов на строительство стены, или точнее, стального барьера вдоль границы с Мексикой, четверть правительства США с 22 декабря приостановила работу. 420 тысяч федеральных госслужащих, включая сотрудников безопасности в аэропортов, агентов ФБР и дипломатов и сотрудников Госдепа, работают без оплаты, в счет вероятной будущей оплаты задним числом. Еще 380 тысяч госслужащих были отправлены в вынужденный недоплачиваемый отпуск. В начале января Президент США заявил, что готов прибегнуть к введению чрезвычайного положения и затянуть шатдаун (приостановку работы правительства) на месяцы или годы. Во вторник Трамп выступил с обращением к нации, а в среду пригласил лидеров демократов в Белый Дом, но почти молниеносно закончил встречу, словами «бай-бай», когда получил отказ в финансировании стены. С помощью чрезвычайного положения Трамп намерен взять деньги на стену из бюджета на чрезвычайные ситуации, и, возможно, из бюджета на военное строительство. Указ о введении чрезвычайного положения будет немедленно оспорен в суде, дело дойдет до Верховного суда и все будет зависеть от его решения — будет ли установлен прецедент, когда президент США может вводить чрезвычайное положение для достижения своих целей.
Как ни парадоксально, но введение чрезвычайного положения может стать выходом из ситуации для Трампа — он продемонстрирует избирателям, что не пошел на уступки демократам и сделал все возможное, даже если его указ будет отменен судом, а шатдаун, наконец-то, закончится.
Изначально, и многократно, Дональд Трамп обещал, что за строительство стены заплатит Мексика. Вчера президент США заявил, что он такого не говорил и не имел этого в виду.
Если шатдаун затянется до субботы, то это станет самый длинный в истории США период приостановки правительства из-за отсутствия финансирования.
Комментарии8
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valeromm 11 января 2019 | 18:22
Пусть уж разбомбят себя ядерным оружием. В мире облегченно вздохнут.
koshkaedu 11 января 2019 | 19:16
valeromm: Пердессия - это "в мире"? Это в войне!
mm1902net 11 января 2019 | 18:22
Готовится пишется БЕЗ МЯГКОГО ЗНАКА(((( Деградация Эхо
ugiazov 11 января 2019 | 18:27
mm1902net: Запомни, Гиви. Кон пишится с мягким знаком, а тарэлька бэз мягкого знака.
bazilgu 11 января 2019 | 18:53
mm1902net: Слово"готовится" надо писать в кавычках, как и название радиостанции "Эхо Москвы". Деградация mm1902net/
sharko_2 11 января 2019 | 19:02
mm1902net:
/Деградация Эхо/
Давным-давно.
bbob 11 января 2019 | 19:22
//Вчера президент США заявил, что он такого не говорил и не имел этого в виду//
Трамп и Путин близнецы-братья, но Трамп врет еще более вдохновенно
entoni 11 января 2019 | 19:45
Белый дом ГОТОВИТСЯ - на эхе уже и новости набирают хохлы?!