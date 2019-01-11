Дональд Трамп угрожает ввести в США чрезвычайное положение, если американский конгресс не разблокирует деятельность правительства страны. Этот спор разгорелся из-за отказа демпартии проголосовать за выделение денег на строительство стены на границе с Мексикой.

Если ситуация не разрешится к субботе (что практически, невозможно), эта временная приостановка работы части американского правительства будет самой длинной в истории страны, — сообщает британская BBC. Она продолжается уже 20 дней. Как напоминает Financial Times, без зарплаты остаются 800 тысяч человек. Это, в основном, чиновники. Не работают некоторые национальные музеи, общественные туалеты, где-то не вывозится мусор.

Американская CNN уточняет, что Трамп требует строительства стены, так как она необходимо для обеспечения безопасности. Демократы в ответ называют его позицию безнравственной и пустой тратой денег налогоплательщиков. Именно хозяин Белого дома отказывается разблокировать работу Правительства и финансирование аппарата, если в бюджете не будет денег на возведение стены.

The New York Times вышла с резкой критикой в адрес Трампа: «Кто-то всё-таки должен объяснить президенту, что ему нужно сменить его тактику. Он хочет объявить фейковое чрезвычайное положение только из-за того, что не может справиться с ситуацией политическими методами. Его испортило то, что два года он работал с Конгрессом, где большинство было у республиканцев. Сейчас ситуация кардинально иная. Остаётся только надеяться, что Трампу удастся выбраться из того бардака, в котором он оказался».

Согласно планам Дональда Трампа, на строительство стены на границе с Мексикой должно уйти 5 миллиардов долларов США.