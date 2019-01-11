Трамп угрожает ввести в США чрезвычайное положение
Дональд Трамп угрожает ввести в США чрезвычайное положение, если американский конгресс не разблокирует деятельность правительства страны. Этот спор разгорелся из-за отказа демпартии проголосовать за выделение денег на строительство стены на границе с Мексикой.
Если ситуация не разрешится к субботе (что практически, невозможно), эта временная приостановка работы части американского правительства будет самой длинной в истории страны, — сообщает британская BBC. Она продолжается уже 20 дней. Как напоминает Financial Times, без зарплаты остаются 800 тысяч человек. Это, в основном, чиновники. Не работают некоторые национальные музеи, общественные туалеты, где-то не вывозится мусор.
Американская CNN уточняет, что Трамп требует строительства стены, так как она необходимо для обеспечения безопасности. Демократы в ответ называют его позицию безнравственной и пустой тратой денег налогоплательщиков. Именно хозяин Белого дома отказывается разблокировать работу Правительства и финансирование аппарата, если в бюджете не будет денег на возведение стены.
The New York Times вышла с резкой критикой в адрес Трампа: «Кто-то всё-таки должен объяснить президенту, что ему нужно сменить его тактику. Он хочет объявить фейковое чрезвычайное положение только из-за того, что не может справиться с ситуацией политическими методами. Его испортило то, что два года он работал с Конгрессом, где большинство было у республиканцев. Сейчас ситуация кардинально иная. Остаётся только надеяться, что Трампу удастся выбраться из того бардака, в котором он оказался».
Согласно планам Дональда Трампа, на строительство стены на границе с Мексикой должно уйти 5 миллиардов долларов США.
Комментарии4
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captainobvious 11 января 2019 | 18:26
не знал, что общественные туалеты входят в структуру федерального правительства США )))
haldey 11 января 2019 | 18:28
Давай, Дональд, жги всех напалмом)))
Вводи ЧП, пусть народ привыкает к ЧП)))
Им долго придется жить в этом режиме)))
Только не забудь, с тебя еще фраза "Боже храни Россию!"))) Вы нам должны со времен борьки - алкоголика)))
ugiazov 11 января 2019 | 18:29
Будет ли импичмент?
spbdweller 11 января 2019 | 18:48
на строительство стены на границе с Мексикой должно уйти 5 миллиардов долларов США.
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Им надо добавить еще лярд и установить на стене пулеметы, автоматически открывающие огонь по нарушителям.