В Германии Союз журналистов выступил против выдачи лицензии новому телерадиоканалу российской компании Russia Today
Как сообщил «Эху Москвы» представитель органа по надзору за телерадиовещанием, RT, скорее всего, не сможет получить лицензию, так как финансирование и руководство этим медиаконцерном полностью осуществляется российским государством.
Комментарии4
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zztop1960 11 января 2019 | 18:25
RT финансируется из федерального бюджета РФ. В 2005—2006 годах телеканал получал оттуда по $30 млн ежегодно, в 2007 году — 2,4 млрд рублей, в 2008 году — 3,6 млрд рублей (более $100 млн), в 2009 году планировалось выделить такую же сумму. В 2011—2013 годах на поддержку телеканала было выделено 6,483 млрд рублей , в 2015 году 20,8 млрд рублей
aleks50 Алексей Клубников 11 января 2019 | 18:26
Вова знает на что народное достояние тратить. Не в образование же с медициной. Не до игрушек ему , не до баловства, а на пропаганду - пожалуйста.
ugiazov 11 января 2019 | 18:31
Разглядели что это иностранные агенты.
samkos 11 января 2019 | 19:14
Правильное решение. Оставайтесь со своей пропагандой у себя дома.