Мосгорсуд отказал Олимпийскому комитету России в жалобе по делу бобслеиста Александра Зубкова

Преставители ОКР оспаривали отказ признать на территории России действие решения Спортивного арбитражного суда, который признал главу Федерации бобслея виновным в нарушении антидопинговых правил.

Антидопинговые правила на территории России бобслеист Александр Зубков не нарушал. В нашей стране он остаётся олимпийским чемпионом и будет получать все льготы и выплаты, в том числе пожизненную президентскую стипендию. Которой на время был лишён. Это собственно то, чего спортсмен и хотел, подавая иск в Мосгорсуд. Зубков подчеркнул: он оспаривал своё отстранение от Олимпийских игр из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил и попыток лишить его честно завоёванных наград. Спортивный арбитраж в Лозанне больше года назад оставил в силе решение дисциплинарной комиссии МОК, она признала Зубкова и ряд других спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи в 2014-м году. Аннулировала две золотых медали бобслеиста и запретила ему до конца жизни участвовать в Олимпиадах. Несколько месяцев назад Мосгорсуд признал решение арбитража в Лозанне неисполнимым в части обвинений спортсмена из-за допинга. И сегодня коллегия из трёх судей в том же Мосгорсуде это подтвердила. Отказав Олимпийскому комитету России, который обжаловал предыдущее решение. Зубков после сегодняшнего заседания не скрывал, что доволен таким исходом дела.

Зубков также готов к продолжению судебных разбирательств по его делу. Представители ОКР пытались убедить судей в своих доводах. Они утверждали что Зубков подал иск с нарушениями и указывали на нарушения при вынесении решения в ноябре судьёй Ильнаром Басыровым.

Обвинения в допинге появились спустя почти 4 года после сочинской Олимпиады. Представители МОК в суде сегодня пояснили на каком основании суд в Лозанне признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил.

Пока неясно будет ли ОКР обжаловать в Верховном суде своё сегодняшнее поражение. Ранее представители комитета просили Мосгорсуд сразу перенаправить в вышестоящую инстанцию их жалобу, но в этом было отказано.

Представители Олимпийского комитета России в суде также заявляли, что неисполнение решения Спортивного арбитража может привести к отстранению нашей сборной от летней олимпиады 2020го года в Токио. Но представители Зубкова в этом усомнились.

Вряд ли решение суда считать бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом в нашей стране стоит запрета выступать россиянам на Олимпиадах, — считает спортивный комментатор Василий Уткин.

Решение Мосгорсуда не повлияет на допуск российских спортсменов к олимпийским играм в Токио. В данном вопросе внимание приковано к другим аспектам, — сказала «Эху Москвы» депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

По ее словам, решение суда позволит Зубкову получать социальные выплаты, которые полагаются олимпийскому чемпиону.



Дело Зубкова во многом прецедентное, считает спортивный юрист Михаил Прокопец.

Эксперты Всемирного антидопингового Агенства не испытывают проблем в ходе работы по извлечению базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил Inside the Games со ссылкой на присланное порталу заявление ВАДА.

Техническая группа ВАДА во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем приступила к изъятию базы данных еще накануне. В работе также принимают участие российские эксперты, а также представители Следственного комитета и самой лаборатории. Как отметил министр спорта России Павел Колобков, работа проходит в полной координации и целиком соответствуют как уголовно-процессуальному кодексу, так и всем процедурам ВАДА. Министр также отметил, что объем базы данных достаточно большой, так что работа по ее извлечению, включая процесс копирования и верификации, займет определенное количество времени.

В то же время, Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус предположил, что работа экспертов ВАДА должна быть завершена уже сегодня. Дело в том, что уже 14 января начнет работу комитет по соответствию ВАДА. Которому необходимо время, чтобы ознакомится с результатами работы экспертной группы.

20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории.