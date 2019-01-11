Президент Франции Эммануэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе
В Елисейском дворце это объясняют слишком плотным графиком главы государства. В частности, Макрон будет участвовать в национальных дебатах, инициированных после протестов «желтых жилетов».
Накануне поездку в Давос из-за шатдауна отменил и президент США Дональд Трамп.
Комментарии6
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alo0000 11 января 2019 | 17:36
А чего там делать без руководителей РФ, кем сегодня решаются главные вопросы мировой экономики.)))
sharko_2 11 января 2019 | 17:39
alo0000:
И без клоуна Трампа. Скукота.
pattrick3 11 января 2019 | 17:45
Президент Франции Эммануэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе...
Пусть "жёлтые жилеты" выберут своих делегатов, которые будут представлять Францию в Давосе.
johnbmw Евгений Большаков 11 января 2019 | 17:37
... в отличии от наших олигархов ... кому куда ...
vova6_let 11 января 2019 | 18:00
Трамп-не едет, Макрон-тоже, сдается мне, что они невзначай путина там встретить не хотят.
trans 11 января 2019 | 18:17
Да этот форум давно уже ни о чем.