Президент Франции Эммануэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе...

В Елисейском дворце это объясняют слишком плотным графиком главы государства. В частности, Макрон будет участвовать в национальных дебатах, инициированных после протестов «желтых жилетов».

Накануне поездку в Давос из-за шатдауна отменил и президент США Дональд Трамп.