МВД прекратило три уголовных дела, возбужденных за нападения на активистов «Гринпис» в Краснодарском крае в 2006 году

МВД прекратило три уголовных дела, возбужденных за нападения на активистов «Гринпис» в Краснодарском крае в 2006-м году. Об этом РБК сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков. По его словам, дела прекращены за истечением срока давности. Нападавших установить так и не удалось.

В прошлом сентябре ЕСПЧ принял жалобу потерпевших на отсутствие расследования.