МВД прекратило три уголовных дела, возбужденных за нападения на активистов «Гринпис» в Краснодарском крае в 2006 году
МВД прекратило три уголовных дела, возбужденных за нападения на активистов «Гринпис» в Краснодарском крае в 2006-м году. Об этом РБК сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков. По его словам, дела прекращены за истечением срока давности. Нападавших установить так и не удалось.
В прошлом сентябре ЕСПЧ принял жалобу потерпевших на отсутствие расследования.
Комментарии6
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naebabchenka_drysch 11 января 2019 | 17:40
И правильно.
В следующий раз педики из гринписа сто раз подумают, прежде чем гадить в России! ;)
polikarpich 11 января 2019 | 17:43
naebabchenka_drysch: Неужели ты идиот даже до такой степени, а? Чтобы даже такую чушь писать? И за такое низкокачественное подлизывание тоже платят?
danko1 11 января 2019 | 17:47
polikarpich: За нападения на экологов подонкам тоже платят, чтобы не препятствовали вырубке лесов при строительстве дворцов Путина, Сани-вора, Гундяева и прочих мерзавцев.
naebabchenka_drysch 11 января 2019 | 18:11
danko1: _____ПУК #####
margosher 11 января 2019 | 17:59
Такое простое дело и не смогли раскрыть. Ну и профи!
aleks50 Алексей Клубников 11 января 2019 | 18:10
Интересно, если бы Вове по балде надавали, эти сыскари тоже никого бы не нашли?