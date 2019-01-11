Бербель Кофлер: Глава грозненского «Мемориала» Оюб Титиев должен быть освобожден...

Глава грозненского «Мемориала» Оюб Титиев должен быть освобожден. С таким призывом выступила уполномоченный Германии по правам человека Бербель Кофлер. По ее словам, Титиев находится под стражей уже год. Уголовное разбирательство против него продолжается. Оюб Титиев наконец должен выйти на свободу, Россия должна последовать рекомендациям ОБСЕ.