Бербель Кофлер: Глава грозненского «Мемориала» Оюб Титиев должен быть освобожден
Глава грозненского «Мемориала» Оюб Титиев должен быть освобожден. С таким призывом выступила уполномоченный Германии по правам человека Бербель Кофлер. По ее словам, Титиев находится под стражей уже год. Уголовное разбирательство против него продолжается. Оюб Титиев наконец должен выйти на свободу, Россия должна последовать рекомендациям ОБСЕ.
Комментарии8
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naebabchenka_drysch 11 января 2019 | 17:37
Бербель! И иди ты в кофлер, скунс!
pattrick3 11 января 2019 | 17:43
Бербель Кофлер: Глава грозненского «Мемориала» Оюб Титиев должен быть освобожден...
В ОБСЕ анаша кончилась, требуют освободить своего поставщика?
polikarpich 11 января 2019 | 17:45
pattrick3: Откуда поставляет? Из Чечении? Или это только перевалочный пункт?
tetriz 11 января 2019 | 17:47
Это хорошо, что только траву подкинули, а не чей-то член в задницу...
С гомосеками и падишаха Чечни разговор куда короче... ^^
a_buvgrobu 11 января 2019 | 17:47
"Оюб Титиев должен быть освобожден.. Титиев наконец должен выйти.. Россия должна последовать рекомендациям.." А не слишком ли много на себя берет эта Бербель ? И не пошла бы она в зад вместе со своими рекомендациями, вместо того чтобы лезть во внутренние дела другой страны.. Она уполномоченная по правам человека какой страны ? Германии ? Вот пусть и разруливает разборки немцев с арабами, неграми и тому подобными..
ivfn 11 января 2019 | 18:00
// уполномоченный Германии по правам человека Бербель Кофлер. //
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!! Совсем сбрендили
cromwel 11 января 2019 | 18:12
а какое дело этой немки до Тетиева из Чечни? А почему она не потребуют Бутину освободить? Совсем сдурели.
Кстати а где наш придурочный Лев Пономарев?
sokol40 11 января 2019 | 18:17
А где наша генеральша по правам человека?