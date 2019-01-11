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17:30, 11 января 2019

В Чечне отмечены новые случаи преследования геев

Об этом на своем сайте сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственные источники и сообщения в паблике «Аул». Подробностей издание не приводит.

Ранее «Новая газета» неоднократно сообщала о гонениях на геев в Чечне, в том числе о секретной тюрьме для секс-меньшинств. По данным портала «Кавказ.Реалии», власти Чечни объявляют геев в розыск как террористов, чтобы те не могли покинуть Россию. В руководстве республики все это отрицают, утверждая, что геев в Чечне нет.

Комментарии

14

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gvs 11 января 2019 | 17:34

Их же всех в прошлый раз перебили! Или они размножаются? Скорее всего, оппонентов объявляют геями и далее по известному алгоритму. (

pattrick3 11 января 2019 | 17:39

Об этом на своем сайте сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственные источники...

Дима Муратов поковырял в своём жирном источнике пальцем и выковырял новые случаи преследования геев в Чечне.

kottigr1 11 января 2019 | 17:51

pattrick3: А вот если вдруг Путин признается, что он гей.. Представляете что в Чечне начнется ? Там через 30 минут всех геями сделают, что бы от Вошьдя не отставать.

ivfn 11 января 2019 | 17:57

pattrick3:
Что значит репутация. Может и верно эти источники говорят,но "НОВАЯ ГАЗЕТА"""сообщает . МДА!!!

timwlad95 11 января 2019 | 18:13

ivfn: Что значит репутация. Может и верно эти источники говорят,но "НОВАЯ ГАЗЕТА"""сообщает . МДА!!!
-----------
У евреев только одна репутация все три тысячи лет .Лживый ублюдочный помойный отброс делающие бизнес на использовании всех низменных пороков людей.
Так что преследование геев это тоже дело рук евреев чтобы на преследовании геев тоже бизнес делать.
Евреи делают бизнес организуя травлю даже против себя же выясняя он есть правильный еврей или не правильный еврей чтобы и на этом наживаться.
Еврей это тот же Голлум ,жертва алчности .
Так что в Новой Газете работают типа типа Голулум,жертвы алчности.

oleg_andreevich 11 января 2019 | 18:16

gvs: среди ваших друзей как минимум два гея. У них есть ваши контакты - в телефоне, мессенджере и т.п. У вас тоже есть телефон и т.п. Если государство начинает преследовать какую-то группу населения - в опасности оказываются все.

j_partizan 11 января 2019 | 17:39

Надо бы определиться: либо в Чечне много геев, либо террористов.
Правда могут быть и другие варианты, например, есть и те и другие, или одни и есть другие.

adl1964 11 января 2019 | 17:42

Нам не понять эту МОДНУЮ болезнь - НИКОГДА.
Мужик (президент) трахает(народ) мужика, это терпимо, а когда народ......??

kuchumka 11 января 2019 | 17:45

Чечня со своими геями себе такую рекламу сделала что теперь, что теперь одно неотделимо ассоциируется с другим.

a_buvgrobu 11 января 2019 | 17:50

Послушать эту газетенку, так вся Чечня переполнена педрилами.. Да там таких на дух не переносят и очень сильно сомневаюсь, что кто-то в Чечне в здравом уме и трезвой памяти объявит себя говномесом..

seva1223 11 января 2019 | 18:02

a_buvgrobu: Есть два медицинских факта: процент гомосексуалистов одинаков везде и наиболее агрессивно настроенные к представителям "меньшинств" латентные гомосексуалисты так как испытывают сильный непрекращающийся подсознательный дискомфорт из-за подавления в себе порока.

olenenok_zed 11 января 2019 | 17:54

Эхо. а можно попросить вас на будущее. не пиарить такие отстойные группы?
гомосятина какая та.

kottigr1 11 января 2019 | 17:59

olenenok_zed: Вы хотите запретить ЭМ рассказывать о таких заднеприводных светочах как Володин, Жириновский, Путин ?

(комментарий скрыт)

m_doc 11 января 2019 | 18:13

Сколько ж там геев-то? Всё притесняют, притесняют, а они не притесняются.

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