В Чечне отмечены новые случаи преследования геев

Об этом на своем сайте сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственные источники и сообщения в паблике «Аул». Подробностей издание не приводит.

Ранее «Новая газета» неоднократно сообщала о гонениях на геев в Чечне, в том числе о секретной тюрьме для секс-меньшинств. По данным портала «Кавказ.Реалии», власти Чечни объявляют геев в розыск как террористов, чтобы те не могли покинуть Россию. В руководстве республики все это отрицают, утверждая, что геев в Чечне нет.